【TSLA】Tesla內地Model 3改款登場　後驅煥新版25.99萬人幣起

▲ 【TSLA】Tesla內地新版Model 3登場 後驅煥新版25.99萬人幣起

Tesla（特斯拉，美：TSLA）Model 3車型6年來的首次更新改款。中國官網顯示，Model 3煥新版正式上市，後驅動Model 3煥新版價格25.99萬元人民幣起，預計今年第四季度交付。

至於Model 3長續航版為29.59萬元人民幣，起售價較此前提高2.8萬元人民幣，不過，性能版則未有同步推出。

據官網介紹，內地新版Model 3擁有全新環抱式座艙內飾，車窗採用隔音玻璃，座艙內部靜謐安寧；全玻璃車頂能夠有效阻隔紫外線，基礎版自動輔助駕駛功能使車輛在車道內實現自動輔助轉向、加速和製動，最遠探測距離為250米。

Tesla決定在周五(1日)正式發佈內部代號「Project Highland」的新款Model 3。據接近Tesla的消息人士，目前公司全員都已進入「戰備」姿態，迎接新款Model3的降臨。

早在8月16日，公司線下門店就開始接受新款Model 3的預定，訂金有效期為兩個月。同時，公司工廠的試產、產能爬升和壓力測試已於8月25日拉開序幕，其目的就是為了確保新款Model 3在今年9月底的集中交付能順利進行。

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編輯：姚卓然