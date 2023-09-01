▲ 【內地減息】內地多間銀行下調存款利率 最高降幅達25個基點、下調力度大於6月

內地主要商業銀行再下調存款利率，最大下調25個基點。本輪存款利率下調的力度，較今年6月大。工行 （01398） 、農行 （01288） 、中行 （03988） 、建行 （00939） 、交行 （03328） 、招行 （03968） 等更新的人民幣存款利率表顯示，1年期整存整取利率下調10個基點至1.55厘，2年期整存整取利率下調20個基點至1.85厘，3年期和5年期整存整取利率下調25個基點，分別至2.2厘和2.25厘。活期存款、3個月、6個月整存整取利率保持不變。

另外，包括興業銀行、光大銀行、民生銀行、平安銀行、浙商銀行、渤海銀行等股份制銀行亦同時下調了人民幣存款利率，下調涉及的期限品種、幅度與大行保持一致。

本輪存款利率下調的力度大於今年6月。當時，國有大行率先下調人民幣存款利率，其將活期存款利率下調5個基點至0.2%，2年期、3年期和5年期人民幣定期存款利率，則分別下調10個基點、15個基點和15個基點。主要股份行緊隨其後，降幅與國有大行保持一致。

【中國救市】人行9.15降金融機構外匯存款準備金率至4% 離岸人幣收復7.26關口

【內地減息】內地據報9.1起再下調存款利率 長年期利率降幅更大

責任編輯：梁浩碩