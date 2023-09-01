【芯片大戰】ASML年內續可向內地出口部分先進芯片製造設備　看淡2024年能再獲出口許可

▲ 【芯片大戰】ASML年內續可向內地出口部分先進芯片製造設備

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）表示，已獲得荷蘭政府的許可證，可在2023年底前持續對中國客戶出貨部分先進芯片製造設備，並證實內地媒體較早的報道。ASML獲准出口中國的設備包括「NXT：2000i」和更先進深紫外光（DUV）設備的相關產品。ASML於歐洲開市後，股價向好，暫升1%。

因應歐美最新限制，ASML該批產品從9月1日起就受到出口限制影響，出口前必須獲政府許可。

ASML表示，旗下客戶已知悉出口管制條例，即自2024年起，ASML基本不會獲得向中國客戶出貨這些設備的出口許可證，但ASML預計禁令不會對今年財務展望或長期展望產生實質性影響。

DUV設備是ASML的第二線產品，該公司最先進的極紫外光（EUV）設備從未出售給內地客戶。

因應管制影響，今年首7月，內地進口ASML光刻機數量激增，而內地關鍵半導體設備進口額達到25.8億美元，已超過ASML年初預估全年出貨給內地的23.6億美元

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編輯：姚卓然