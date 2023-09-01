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【港股市況】八號風球懸掛全日停市　A股個別發展、恒指黑期升約85點 （不斷更新）

股市 14:09 2023/09/01

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超強颱風蘇拉正面襲港，天文台在凌晨2時40分改發8號西北烈風或暴風信號。香港交易所最新宣布，由於八號颱風信號現正生效，今天（星期五）的證券及衍生產品市場全日暫停交易，包括收市後交易時段。所有證券結算及交收服務今天亦暫停。滬深股通今天亦暫停。

超強颱風蘇拉襲港消息，詳情請看【下一頁】

港股在極端天氣下的安排：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【14：08】恒指黑期最新升約84點，報18440點。

【13：53】A股午後續個別發展，上證升0.3%，深證升0.3%，創業板指跌0.3%。

【13：12】【濠賭股】澳門8月賭收大增6.9倍　單月毛收入172億澳門元

【12：11】【分析│新世界系】周大福企業突改變初衷維持新創建上市地位　箇中原因是甚麼？

【12：03】【比亞迪1211】比亞迪本月於日本推售「海豚」　以站穩日本市場

【12：00】【內房危機】碧桂園據報再推遲「16碧園05」展期投票　死線為今晚10時

【11：30】恒指黑期維持約百點升幅，報18458點，升102點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證半日升0.2%，深證升0.3%，創業板指趺0.2%。

【10：43】【新世界系】周大福企業推翻全購新創建要約建議　決定維持新創建上市地位

【09：58】恒指黑期升幅擴至百點，報18468點，升112點。

【09：50】中國8月財新製造業PMI為51，高於預期的49.3及前值49.2。

【09：48】【內地減息】內地多間銀行下調存款利率　最高降幅達25個基點、下調力度大於6月

【09：18】恒指黑期升約68點，報18423點。

【09：11】【中國救市】人行9.15降金融機構外匯存款準備金率至4%　離岸人幣收復7.26關口

【09：00】上交所公告，9月1日，香港聯合證券交易所（簡稱聯交所）因颱風暫停交易。根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》，滬港通下港股通（簡稱港股通）暫停交易。港股通交易的清算交收事宜，根據中國證券登記結算有限責任公司的安排進行。

【08：56】金銀業貿易場表示，香港天文台發出八號烈風或暴風信號，港金公開喊價巿場上午停巿。如八號烈風或暴風信號在正午十二時後仍然懸掛，港金公開喊價巿場全日停市。金銀業貿易場之倫敦金/銀電子交易平台維持正常服務。

【07：45】港股ADR收報18366點，跌15點。滙豐 （00005） ADR折合報58.54元，較港收市價低0.31元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報324.76元，較港收市價低0.24元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.07元，較港收市價高0.87元或近1%。

【07：30】聯儲局視為通脹指標的美國7月核心個人消費開支（PCE）物價指數，按年升4.2%，符預期。另一方面，個人消費增長持續放緩，開支則繼續上升，緊縮政策影響正逐漸浮現。數據公布後，道指先升後跌挫，納指則反覆靠穩。道指曾升179點，收市倒跌168點，報34721點；標指跌7點，報4507點；納指升0.11%，報14034點。

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【ET財智Talk】金價連跌4周後反彈 值博空間有多大？ 艾德金融文錦輝分析金價、油價走勢及經濟前景

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升43點　美團ADR高港1%（不斷更新）

責任編輯：梁浩碩

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