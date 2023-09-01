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【港股市況】八號風球懸掛上午停市　人行降金融機構外匯存款準備金率、恒指黑期升約68點 （不斷更新）

股市 09:20 2023/09/01

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超強颱風蘇拉正面襲港，天文台在凌晨2時40分改發8號西北烈風或暴風信號。香港交易所宣布，由於天文台現已發出八號颱風信號，今天（星期五）證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市。若八號或以上颱風信號／極端情況警告於早上9時仍然生效，早上將暫停交易。

超強颱風蘇拉襲港消息，詳情請看【下一頁】

港股在極端天氣下的安排：

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若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時或之前取消，香港交易所證券及衍生產品市場的產品將於下午恢復交易，並會在颱風信號／極端情況警告解除約兩小時後的整點或30分開始交易。

若八號或以上颱風信號／極端情況警告於中午12時仍然生效，證券及衍生產品市場將會全日暫停交易。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：48】【內地減息】內地多間銀行下調存款利率　最高降幅達25個基點、下調力度大於6月

【09：18】恒指黑期升約68點，報18423點。

【09：11】【中國救市】人行9.15降金融機構外匯存款準備金率至4%　離岸人幣收復7.26關口

【09：00】上交所公告，9月1日，香港聯合證券交易所（簡稱聯交所）因颱風暫停交易。根據《上海證券交易所滬港通業務實施辦法》，滬港通下港股通（簡稱港股通）暫停交易。港股通交易的清算交收事宜，根據中國證券登記結算有限責任公司的安排進行。

【08：56】金銀業貿易場表示，香港天文台發出八號烈風或暴風信號，港金公開喊價巿場上午停巿。如八號烈風或暴風信號在正午十二時後仍然懸掛，港金公開喊價巿場全日停市。金銀業貿易場之倫敦金/銀電子交易平台維持正常服務。

【07：45】港股ADR收報18366點，跌15點。滙豐 （00005） ADR折合報58.54元，較港收市價低0.31元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報324.76元，較港收市價低0.24元或0.1%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報91.07元，較港收市價高0.87元或近1%。

【07：30】聯儲局視為通脹指標的美國7月核心個人消費開支（PCE）物價指數，按年升4.2%，符預期。另一方面，個人消費增長持續放緩，開支則繼續上升，緊縮政策影響正逐漸浮現。數據公布後，道指先升後跌挫，納指則反覆靠穩。道指曾升179點，收市倒跌168點，報34721點；標指跌7點，報4507點；納指升0.11%，報14034點。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升43點　美團ADR高港1%（不斷更新）

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