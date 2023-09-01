▲ 【美股業績｜LULU】Lululemon季度收入升18%勝預期 受惠內地市場強勁增長帶動、再上調全年指引

體育服飾品牌Lululemon（美：LULU）公布季度業績。Lululemon季度收入22.1億美元，增長18%，高於市場預期的21.7億美元，每股收益2.68美元，高於預期的2.54美元。Lululemon並上調全年指引。

Lululemon收報381.26美元，升1.2%，股價盤後再升1.5%。

國際市場強勁增長推動其業績表現。北美以外市場銷售額增長52%，其中，中國內地市場銷售額增長61%。行政總裁Calvin McDonald表示，電子商務及店內銷售在內地表現非常好，目前在內地擁有107家門店，本財年計劃在國際上開設35家門店，其中大部分將位於內地。

Lululemon預計本財年銷售額將為95.1億至95.7億美元，相對此前預期94.4億至95.1億美元，每股利潤預計為12.02至12.17美元，相對於此前預期11.74至11.94美元。

至於本季，Lululemon預計銷售額為21.7億至21.9億美元，每股收益預計為2.23至2.28美元。

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責任編輯：梁浩碩