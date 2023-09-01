▲ 【新股IPO】Arm傳下周起進行路演 預計9.14正式上市

據《路透》引述消息人士指，軟銀集團（Softbank）旗下芯片設計公司Arm準備在9月4日美國勞動節後進行路演。倘成事，Arm有望成為今年全球IPO集資最大公司。

同時，消息人士又指，Arm計劃將在下周擬定招股價範圍，並在9月13日為其IPO定價，而翌日將正式上市。

此前有報道指，軟銀計劃在IPO中出售Arm約10%的股份，估值為600億至700億美元。而軟銀旗下願景基金1號手持的Arm 25%的股份，決定在IPO中減少出售Arm股票。Arm的IPO上市，吸引不少科企投資，並進行談判，其中包括蘋果(美：AAPL)、亞馬遜(美：AMZN)、英特爾(美：INTC)。

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編輯：姚卓然