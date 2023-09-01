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【業績】中國儒意半年轉蝕2.6億元人民幣　不派中期息

股市 08:01 2023/09/01

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【業績】中國儒意半年轉蝕2.6億元人民幣　不派中期息

騰訊 （00700） 持股的中國儒意 （00136） 公布中期業績。中國儒意半年由盈轉虧，淨虧損2.6億元（人民幣，下同），相對去年同期淨利潤1.5億元，每股虧損0.0262元，不派中期息。

期內，EBITDA為6.9億元，升1倍，經調整EBITDA升40.1至5.4億元，經調整EBITDA利潤率為67.2%。

收入按年升23.4%至8億元。其中，影視劇製作、線上流媒體及遊戲業務收入達近7.9億元，其他業務板塊收入則為約1900萬元。    

中國儒意指，公司主控由王一博、黃渤主演的勵志體育主題電影《熱烈》已在暑期檔上映贏得大眾口碑， 由楊洋主演的電視劇《我的人間煙火》預計將為公司下半年收入和利潤大幅提振。

遊戲方面，其一款三國題材模擬經營手遊已獲得版號，隨後還將陸續推出知名IP經典多人在線RPG手遊和模擬經營類型手遊等多款遊戲。此外，已為今年上線的兩款遊戲提供發行和營銷支持，並將繼續為即將上線的多款遊戲提供發行和營銷支持。預計下半年遊戲板塊的收入和利潤將實現大幅增長。

【盈警】中國儒意料半年由盈轉虧　淨虧損最多2.7億元人民幣

【内房危機】中國儒意高開8%　萬達集團向中國儒意出售萬達投資49%股權　代價22.62億元人民幣

責任編輯：梁浩碩

港股 中國儒意（00136）
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