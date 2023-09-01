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【打風消息︱蘇拉】港鐵9號或10號風球哪些路段停駛？　高鐵班次全取消、一文看清仍運作港鐵服務

股市 18:08 2023/09/01

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【打風消息︱蘇拉】港鐵9號或10號風球哪些路段停駛？

港鐵 （00066） 公告，9號風球已發出，基於安全考慮，港鐵會即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務，維持有限度的隧道段鐵路服務。港鐵指，暫停服務的列車露天路段包括機場快綫迪士尼綫全綫、東鐵綫羅湖／落馬洲站至紅磡站、荃灣綫荃灣站至荔景站、觀塘綫彩虹站至調景嶺站、港島綫杏花邨站至柴灣站、東涌綫九龍站至東涌站、南港島綫金鐘站至利東站，以及屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站。

另外，港鐵巴士及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。高速鐵路（香港段）方面，現時至明日（9月2日）全日開往香港的高鐵服務全面暫停，期間所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次全面取消。市區預辦登機服務現已暫停，直至另行通知。

港鐵現在提供服務路線

行車綫服務
荃灣綫
中環站 - 荔景站		15 分鐘一班
觀塘綫
黃埔站 - 彩虹站		15 分鐘一班
港島綫
堅尼地城站 - 杏花邨站		15 分鐘一班
南港島綫
海怡半島站 - 利東站		15 分鐘一班
將軍澳綫
寶琳站 - 北角站
康城站 - 調景嶺站		15 分鐘一班
東涌綫
香港站 - 九龍站		15 分鐘一班
迪士尼綫服務暫停
機場快綫服務暫停
東鐵綫
紅磡站 - 金鐘站		15 分鐘一班
屯馬綫
荃灣西站 - 尖東站		15 分鐘一班
何文田站 - 鑽石山站18 分鐘一班
輕鐵服務暫停
港鐵巴士服務暫停

颱風蘇拉動向不斷更新【下一頁】

9號或10號風球期間以下服務暫停
機場快綫： 所有車站
迪士尼綫： 所有車站
輕鐵： 所有輕鐵車站
港鐵巴士： 所有路綫‧ 以下隧道段鐵路在安全情況下維持有限度服務*
（可能在未有預先通知的情況下於任何時間暫停服務）
東鐵綫 （紅磡至金鐘）
港島綫 （杏花邨至堅尼地城）
觀塘綫 （彩虹至黃埔）
南港島綫 （海怡半島至利東）
將軍澳綫 （所有車站）
荃灣綫 （荔景至中環）
屯馬綫 （荃灣西至尖東，何文田至鑽石山）
東涌綫 （九龍至香港）
* 所有露天段的列車服務暫停

 

港鐵8號風球期間，服務安排如下
行車綫服務
荃灣綫10 分鐘一班
觀塘綫10 分鐘一班
港島綫10 分鐘一班
南港島綫10 分鐘一班
將軍澳綫
北角站 - 寶琳站10 分鐘一班
調景嶺站 - 康城站15 分鐘一班
東涌綫10 分鐘一班
迪士尼綫20 分鐘一班
機場快綫10 分鐘一班
東鐵綫
金鐘站 - 羅湖站10 分鐘一班
金鐘站 - 落馬洲站20 分鐘一班
屯馬綫10 分鐘一班
輕鐵 （路線614及615服務暫停）15-20 分鐘一班
港鐵巴士服務暫停
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記者：譚志偉

港股 颱風 天文台 港鐵公司（00066）
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