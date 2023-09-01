【打風消息︱蘇拉】港鐵9號或10號風球哪些路段停駛？　一文看清仍運作港鐵服務、可能在未有通知下停駛

▲ 【打風消息︱蘇拉】港鐵9號或10號風球哪些路段停駛？

港鐵 （00066） 公告，9號風球已發出，基於安全考慮，港鐵會即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務，維持有限度的隧道段鐵路服務。然而，港鐵指出，行車時間將會較長，並可能在未有通知的情況下於任何時間暫停服務。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。

港鐵指，暫停服務的列車露天路段包括機場快綫、迪士尼綫全綫、東鐵綫羅湖／落馬洲站至紅磡站、荃灣綫荃灣站至荔景站、觀塘綫彩虹站至調景嶺站、港島綫杏花邨站至柴灣站、東涌綫九龍站至東涌站、南港島綫金鐘站至利東站，以及屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站。

另外，港鐵巴士及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。高速鐵路（香港段）方面，現時至明日（9月2日）全日開往香港的高鐵服務全面暫停，期間所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次全面取消。市區預辦登機服務現已暫停，直至另行通知。

港鐵現在提供服務路線

行車綫 服務 荃灣綫

中環站 - 荔景站 15 分鐘一班 觀塘綫

黃埔站 - 彩虹站 15 分鐘一班 港島綫

堅尼地城站 - 杏花邨站 15 分鐘一班 南港島綫

海怡半島站 - 利東站 15 分鐘一班 將軍澳綫

寶琳站 - 北角站

康城站 - 調景嶺站 15 分鐘一班 東涌綫

香港站 - 九龍站 15 分鐘一班 迪士尼綫 服務暫停 機場快綫 服務暫停 東鐵綫

紅磡站 - 金鐘站 15 分鐘一班 屯馬綫

荃灣西站 - 尖東站 15 分鐘一班 何文田站 - 鑽石山站 18 分鐘一班 輕鐵 服務暫停 港鐵巴士 服務暫停

9號或10號風球期間以下服務暫停 機場快綫： 所有車站 迪士尼綫： 所有車站 輕鐵： 所有輕鐵車站 港鐵巴士： 所有路綫‧ 以下隧道段鐵路在安全情況下維持有限度服務* （可能在未有預先通知的情況下於任何時間暫停服務） 東鐵綫 （紅磡至金鐘） 港島綫 （杏花邨至堅尼地城） 觀塘綫 （彩虹至黃埔） 南港島綫 （海怡半島至利東） 將軍澳綫 （所有車站） 荃灣綫 （荔景至中環） 屯馬綫 （荃灣西至尖東，何文田至鑽石山） 東涌綫 （九龍至香港） * 所有露天段的列車服務暫停

港鐵8號風球期間，服務安排如下 行車綫 服務 荃灣綫 10 分鐘一班 觀塘綫 10 分鐘一班 港島綫 10 分鐘一班 南港島綫 10 分鐘一班 將軍澳綫 北角站 - 寶琳站 10 分鐘一班 調景嶺站 - 康城站 15 分鐘一班 東涌綫 10 分鐘一班 迪士尼綫 20 分鐘一班 機場快綫 10 分鐘一班 東鐵綫 金鐘站 - 羅湖站 10 分鐘一班 金鐘站 - 落馬洲站 20 分鐘一班 屯馬綫 10 分鐘一班 輕鐵 （路線614及615服務暫停） 15-20 分鐘一班 港鐵巴士 服務暫停

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記者：譚志偉