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【打風消息︱蘇拉】港鐵9號或10號風球哪些路段停駛？ 一文看清仍運作港鐵服務、可能在未有通知下停駛
港鐵 （00066） 公告，9號風球已發出，基於安全考慮，港鐵會即時暫停所有露天路段的港鐵列車和輕鐵服務，維持有限度的隧道段鐵路服務。然而，港鐵指出，行車時間將會較長，並可能在未有通知的情況下於任何時間暫停服務。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。
港鐵指，暫停服務的列車露天路段包括機場快綫、迪士尼綫全綫、東鐵綫羅湖／落馬洲站至紅磡站、荃灣綫荃灣站至荔景站、觀塘綫彩虹站至調景嶺站、港島綫杏花邨站至柴灣站、東涌綫九龍站至東涌站、南港島綫金鐘站至利東站，以及屯馬綫屯門站至荃灣西站、尖東站至何文田站和鑽石山站至烏溪沙站。
另外，港鐵巴士及機場快綫市區預辦登機服務仍然暫停。高速鐵路（香港段）方面，現時至明日（9月2日）全日開往香港的高鐵服務全面暫停，期間所有以香港西九龍站為出發或終點站的跨境列車班次全面取消。市區預辦登機服務現已暫停，直至另行通知。
港鐵現在提供服務路線
|行車綫
|服務
|荃灣綫
中環站 - 荔景站
|15 分鐘一班
|觀塘綫
黃埔站 - 彩虹站
|15 分鐘一班
|港島綫
堅尼地城站 - 杏花邨站
|15 分鐘一班
|南港島綫
海怡半島站 - 利東站
|15 分鐘一班
|將軍澳綫
寶琳站 - 北角站
康城站 - 調景嶺站
|15 分鐘一班
|東涌綫
香港站 - 九龍站
|15 分鐘一班
|迪士尼綫
|服務暫停
|機場快綫
|服務暫停
|東鐵綫
紅磡站 - 金鐘站
|15 分鐘一班
|屯馬綫
荃灣西站 - 尖東站
|15 分鐘一班
|何文田站 - 鑽石山站
|18 分鐘一班
|輕鐵
|服務暫停
|港鐵巴士
|服務暫停
颱風蘇拉動向不斷更新【下一頁】
|9號或10號風球期間以下服務暫停
|機場快綫： 所有車站
|迪士尼綫： 所有車站
|輕鐵： 所有輕鐵車站
|港鐵巴士： 所有路綫‧ 以下隧道段鐵路在安全情況下維持有限度服務*
|（可能在未有預先通知的情況下於任何時間暫停服務）
|東鐵綫 （紅磡至金鐘）
|港島綫 （杏花邨至堅尼地城）
|觀塘綫 （彩虹至黃埔）
|南港島綫 （海怡半島至利東）
|將軍澳綫 （所有車站）
|荃灣綫 （荔景至中環）
|屯馬綫 （荃灣西至尖東，何文田至鑽石山）
|東涌綫 （九龍至香港）
|* 所有露天段的列車服務暫停
|港鐵8號風球期間，服務安排如下
|行車綫
|服務
|荃灣綫
|10 分鐘一班
|觀塘綫
|10 分鐘一班
|港島綫
|10 分鐘一班
|南港島綫
|10 分鐘一班
|將軍澳綫
|北角站 - 寶琳站
|10 分鐘一班
|調景嶺站 - 康城站
|15 分鐘一班
|東涌綫
|10 分鐘一班
|迪士尼綫
|20 分鐘一班
|機場快綫
|10 分鐘一班
|東鐵綫
|金鐘站 - 羅湖站
|10 分鐘一班
|金鐘站 - 落馬洲站
|20 分鐘一班
|屯馬綫
|10 分鐘一班
|輕鐵 （路線614及615服務暫停）
|15-20 分鐘一班
|港鐵巴士
|服務暫停
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記者：譚志偉