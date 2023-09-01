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【打風消息︱蘇拉】港鐵8號風球有限度服務、港鐵巴士暫停　9號或10號風球哪些路段停駛？

股市 10:14 2023/09/01

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【打風消息︱蘇拉】港鐵8號風球有限度服務、港鐵巴士暫停　9號或10號風球哪些路段停駛？

港鐵 （00066） 發布通告，由於已發出8號烈風或暴風信號，鐵路正維持有限度服務，但班次較疏。港鐵巴士服務已經暫停。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。

市區預辦登機服務現已暫停，直至另行通知。

颱風蘇拉動向不斷更新【下一頁】

港鐵服務安排如下
行車綫服務
荃灣綫10 分鐘一班
觀塘綫10 分鐘一班
港島綫10 分鐘一班
南港島綫10 分鐘一班
將軍澳綫
北角站 - 寶琳站10 分鐘一班
調景嶺站 - 康城站15 分鐘一班
東涌綫10 分鐘一班
迪士尼綫20 分鐘一班
機場快綫10 分鐘一班
東鐵綫
金鐘站 - 羅湖站10 分鐘一班
金鐘站 - 落馬洲站20 分鐘一班
屯馬綫10 分鐘一班
輕鐵 （路線614及615服務暫停）15-20 分鐘一班
港鐵巴士服務暫停

天文台表示，考慮於黃昏前後懸掛9號風球或10號風球，港鐵部分列車服務將會暫停。

9號或10號風球期間以下服務暫停
機場快綫： 所有車站
迪士尼綫： 所有車站
輕鐵： 所有輕鐵車站
港鐵巴士： 所有路綫‧ 以下隧道段鐵路在安全情況下維持有限度服務*
（可能在未有預先通知的情況下於任何時間暫停服務）
東鐵綫 （紅磡至金鐘）
港島綫 （杏花邨至堅尼地城）
觀塘綫 （彩虹至黃埔）
南港島綫 （海怡半島至利東）
將軍澳綫 （所有車站）
荃灣綫 （荔景至中環）
屯馬綫 （荃灣西至尖東，何文田至鑽石山）
東涌綫 （九龍至香港）
* 所有露天段的列車服務暫停

相關文章：【港股市況】八號風球懸掛上午停市　人行降金融機構外匯存款準備金率、恒指黑期升百點 （不斷更新）

記者：譚志偉

港股 颱風 天文台 港鐵公司（00066）
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