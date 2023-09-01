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【打風消息︱蘇拉】港鐵8號風球有限度服務、港鐵巴士暫停 9號或10號風球哪些路段停駛？
股市 10:14 2023/09/01
港鐵 （00066） 發布通告，由於已發出8號烈風或暴風信號，鐵路正維持有限度服務，但班次較疏。港鐵巴士服務已經暫停。港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。
市區預辦登機服務現已暫停，直至另行通知。
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|港鐵服務安排如下
|行車綫
|服務
|荃灣綫
|10 分鐘一班
|觀塘綫
|10 分鐘一班
|港島綫
|10 分鐘一班
|南港島綫
|10 分鐘一班
|將軍澳綫
|北角站 - 寶琳站
|10 分鐘一班
|調景嶺站 - 康城站
|15 分鐘一班
|東涌綫
|10 分鐘一班
|迪士尼綫
|20 分鐘一班
|機場快綫
|10 分鐘一班
|東鐵綫
|金鐘站 - 羅湖站
|10 分鐘一班
|金鐘站 - 落馬洲站
|20 分鐘一班
|屯馬綫
|10 分鐘一班
|輕鐵 （路線614及615服務暫停）
|15-20 分鐘一班
|港鐵巴士
|服務暫停
天文台表示，考慮於黃昏前後懸掛9號風球或10號風球，港鐵部分列車服務將會暫停。
|9號或10號風球期間以下服務暫停
|機場快綫： 所有車站
|迪士尼綫： 所有車站
|輕鐵： 所有輕鐵車站
|港鐵巴士： 所有路綫‧ 以下隧道段鐵路在安全情況下維持有限度服務*
|（可能在未有預先通知的情況下於任何時間暫停服務）
|東鐵綫 （紅磡至金鐘）
|港島綫 （杏花邨至堅尼地城）
|觀塘綫 （彩虹至黃埔）
|南港島綫 （海怡半島至利東）
|將軍澳綫 （所有車站）
|荃灣綫 （荔景至中環）
|屯馬綫 （荃灣西至尖東，何文田至鑽石山）
|東涌綫 （九龍至香港）
|* 所有露天段的列車服務暫停
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記者：譚志偉
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