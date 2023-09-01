【打風消息︱蘇拉】港鐵8號風球有限度服務　10分鐘一班車　港鐵巴士暫停服務

▲ 【打風消息︱蘇拉】港鐵8號風球有限度服務

港鐵 （00066） 發布通告，由於已發出8號烈風或暴風信號，鐵路正維持有限度服務，但班次較疏。港鐵巴士服務已經暫停。

港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。

市區預辦登機服務現已暫停，直至另行通知。

港鐵服務安排如下 行車綫 服務 荃灣綫 10 分鐘一班 觀塘綫 10 分鐘一班 港島綫 10 分鐘一班 南港島綫 10 分鐘一班 將軍澳綫 北角站 - 寶琳站 10 分鐘一班 調景嶺站 - 康城站 15 分鐘一班 東涌綫 10 分鐘一班 迪士尼綫 20 分鐘一班 機場快綫 10 分鐘一班 東鐵綫 金鐘站 - 羅湖站 10 分鐘一班 金鐘站 - 落馬洲站 20 分鐘一班 屯馬綫 10 分鐘一班 輕鐵 （路線614及615服務暫停） 15-20 分鐘一班 港鐵巴士 服務暫停

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記者：譚志偉