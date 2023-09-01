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【打風消息︱蘇拉】港鐵8號風球有限度服務 10分鐘一班車 港鐵巴士暫停服務
股市 06:02 2023/09/01
港鐵 （00066） 發布通告，由於已發出8號烈風或暴風信號，鐵路正維持有限度服務，但班次較疏。港鐵巴士服務已經暫停。
港鐵已增派職員加緊檢查架空電纜及軌道，並在有需要時和安全情況下，進行緊急維修。若天氣惡化或天文台發出較高熱帶氣旋警告信號，露天段的鐵路服務將會在未能預先通知的情況下即時暫停。
市區預辦登機服務現已暫停，直至另行通知。
|港鐵服務安排如下
|行車綫
|服務
|荃灣綫
|10 分鐘一班
|觀塘綫
|10 分鐘一班
|港島綫
|10 分鐘一班
|南港島綫
|10 分鐘一班
|將軍澳綫
|北角站 - 寶琳站
|10 分鐘一班
|調景嶺站 - 康城站
|15 分鐘一班
|東涌綫
|10 分鐘一班
|迪士尼綫
|20 分鐘一班
|機場快綫
|10 分鐘一班
|東鐵綫
|金鐘站 - 羅湖站
|10 分鐘一班
|金鐘站 - 落馬洲站
|20 分鐘一班
|屯馬綫
|10 分鐘一班
|輕鐵 （路線614及615服務暫停）
|15-20 分鐘一班
|港鐵巴士
|服務暫停
【打風消息︱蘇拉】天文台掛8號波 蘇拉周六最接近香港 預期港股今日停市 中小學及幼稚園停課（不斷更新）
記者：譚志偉
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