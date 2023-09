有盈退休：夜經濟指示、執行、交差

大學公共行政課程,有一個必教的流行概念,為 「Top Down Approach vs Bottom Up Approach」 ,中文是「由上而下 vs由下而上的管理法」。



「由上而下」的管理法,通常有一個英明神武的領袖,獨斷獨行,想到甚麼就叫下屬執行。這種管理法,快速高效,毋須拖拖拉拉,浪費時間。香港的商業集團,尤其是華人擁有的,多用此方法。至於在國家方面,以俄國及北韓最典型,風險是若領袖出錯,就會非常之大件事!

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

「由下而上」的管理法,則是一切決策,先由公司或政府各層團隊醞釀,尤其是前綫工作人員,必須參與,共同研究最佳方案。團隊也會反覆討論在客觀形勢下,能否推行,假若落實推行,又會出現怎樣的正反效果(Pros and Cons)。

最近全城熱議的「夜經濟」,大家所看到的,是一個「由上而下」或是「由下而上」的政策?

香港夜經濟

明顯是前者。 由特首一錘定音,再交由財政司司長及副司長落實執行,要求中秋前後見到成效,希望一路延續到聖誕及新年,目標是搞出一個「熱鬧的夜香港」。

特首是出於「良好意願」,但這個「由上而下」的指示,似乎未經民間、商界及政府內部討論就推出,並定下硬指標,誓要香港晚市「旺足幾個月」。

成不成?大家只要看看坊間的評論就知。上級指示,下屬一定執行,是否以交差心態則另議。

筆者看到的是,此為一個未經深思熟慮的想法。

其實,夜經濟構思良好,內地不少城市也成功,晚晚旺爆,夜夜笙歌。但香港又如何?為何不先做一個詳盡的民意調查,搞清楚:一、為何香港夜生活式微?有甚麼內在及外在因素造成?二、上述的形成,有甚麼方法拆解?(包括製造市民意欲、補足人力資源,團結大多數人衷心出發? ......)

在一及二兩組問題,未有答案前「硬去馬」,成功機會將很微!

【溫股知新】內地出力谷 港股動力足?

欄名:有盈退休

撰文:曾智華(Luke Sir) 一代資深傳媒人,前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人,閒時寫作,飲食旅行嘆世界,笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯:陳詠妍