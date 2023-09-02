有盈退休：夜經濟指示、執行、交差

大學公共行政課程，有一個必教的流行概念，為 「Top Down Approach vs Bottom Up Approach」 ，中文是「由上而下 vs由下而上的管理法」。



「由上而下」的管理法，通常有一個英明神武的領袖，獨斷獨行，想到甚麼就叫下屬執行。這種管理法，快速高效，毋須拖拖拉拉，浪費時間。香港的商業集團，尤其是華人擁有的，多用此方法。至於在國家方面，以俄國及北韓最典型，風險是若領袖出錯，就會非常之大件事！

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「由下而上」的管理法，則是一切決策，先由公司或政府各層團隊醞釀，尤其是前綫工作人員，必須參與，共同研究最佳方案。團隊也會反覆討論在客觀形勢下，能否推行，假若落實推行，又會出現怎樣的正反效果（Pros and Cons）。

最近全城熱議的「夜經濟」，大家所看到的，是一個「由上而下」或是「由下而上」的政策？

香港夜經濟

明顯是前者。 由特首一錘定音，再交由財政司司長及副司長落實執行，要求中秋前後見到成效，希望一路延續到聖誕及新年，目標是搞出一個「熱鬧的夜香港」。

特首是出於「良好意願」，但這個「由上而下」的指示，似乎未經民間、商界及政府內部討論就推出，並定下硬指標，誓要香港晚市「旺足幾個月」。

成不成？大家只要看看坊間的評論就知。上級指示，下屬一定執行，是否以交差心態則另議。

筆者看到的是，此為一個未經深思熟慮的想法。

其實，夜經濟構思良好，內地不少城市也成功，晚晚旺爆，夜夜笙歌。但香港又如何？為何不先做一個詳盡的民意調查，搞清楚：一、為何香港夜生活式微？有甚麼內在及外在因素造成？二、上述的形成，有甚麼方法拆解？（包括製造市民意欲、補足人力資源，團結大多數人衷心出發？ ......）

在一及二兩組問題，未有答案前「硬去馬」，成功機會將很微！

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欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》

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責任編輯：陳詠妍