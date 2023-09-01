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【內房危機】恒大財富：資金不足　無力兌付理財產品

股市 06:45 2023/09/01

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中國恒大 （03333） 主席許家印早年曾現身恒大財富專題會，表明要確保所有到期的財富產品盡早全部兌付，更稱，「我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有。」言猶在耳之際，旗下恒大財富最新發公告，指公司因資產處置進度不及預期，未獲得資產處置資金，公司無法開展本月兌付。後續兌付安排將另行公告。

恒大財富早於5月底已表示，因資金回籠情況不理想，該月可用兌付資金不足，無法按原標準兌付。公司當時指，自2021年9月以來，公司全力推動資產處置籌措兌付資金，共完成20期兌付。

恒大未償還債務逾2775億元

中國恒大最新亦公布，截至今年7月底，恒大地產標的金額3000萬元（人民幣，下同）以上的未決訴訟案件數量總計1931件，標的金額總額累計約4377.43億元。期內涉及未能清償的到期債務累計約2,775.01億元

此外， 截至今年7月底，恒大地產逾期商票累計約2,075億元，期內恒大地產通過股權轉讓、土地及在建工程轉讓、信託、代持等方式，已完成過戶的房地產項目共計70個。

公司指，今年7月期間，恒大地產新增164條被執行信息，新增被執行金額合計約126.47億元。期內恒大地產作為被執行人被凍結的子公司及參股公司股權新增55牛，涉及金額合約計446.84億元。

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編輯：葉志偉

港股 恒大 地產 許家印 中國恒大（03333）
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