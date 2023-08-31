▲ 【內房危機】碧桂園再遭穆迪削級 長期企業家族評級降三檔至Ca級 穆迪：違約風險上升

碧桂園 （02007） 再遭穆迪削評級。穆迪最新將碧桂園的長期企業家族評級，從Caa1下調三檔至Ca。穆迪在聲明中表示，對碧桂園的評級展望仍然為負面，因為該評級機構估計，鑑於銷售疲軟以及未來12至18個月有大量債務到期，碧桂園沒有足夠的內部現金資源來應對即將到期的離岸債券。



穆迪稱：「評級下調和負面展望反映了碧桂園流動性緊張和違約風險上升，以及該公司債券持有人潛在疲弱的追償前景。」該評級機構又指，碧桂園的負債率很高，且運營子公司層面有大量融資。



穆迪還將碧桂園的高級無抵押評級，從Caa2下調至C。穆迪表示，雖然碧桂園可以通過資產處置或其他融資來償還債務，但此類活動存在很高的不確定性。

據穆迪的全球級長期評級標準，Ca級債務投機性很高，可能或極有可能違約，有收回本金及利息的一定可能；C級債務為最低等級，通常會違約，收回本金及利息的機會微乎其微。

相關文章：

【內房危機】碧桂園遭穆迪削企業家族評級、高級無擔保評級 分別削至Caa1、Caa2

【內房危機】穆迪降碧桂園高級無擔保評級至B1

編輯：胡學能