【有故事的人@iM網欄】都市「義」靈 七月。傘

我很喜歡與凡仙喫茶，聽他說他的「平常事」，比如：七月鬼節。

那天，他的狀態不太好，也說不出是怎樣的不舒服，就是渾身使不出勁，混混沌沌的，坐不是，躺也不是，只能病懨懨的挨住窗口，看下面小區休憩平台上來來往往的路人，讓自己感覺：我還是與這世界連在一起的。

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這狀態延續了一整天，待他打點好晚餐再回到窗邊時，已近半夜。

小區休憩平台上依然熱鬧，但已變了是打著傘的路人。

是下雨了嗎？

但地面是乾的沒沾水！

再仔細看，這動態，倒不像小區的日常。

一般街上撐開的傘，都是色彩繽紛，大小不一。

但凡仙眼下的傘，全都是同一大小、同一形狀，同一個深沉的色調。

一般街上撐傘的人，總有些是三三兩兩同行，或偶爾遇上認識的人，然後停下來聊兩句，兩張傘會自自然然的連結在一起。

但凡仙眼下的傘，全都是獨立的個體，個別在活動。

儘管小區平台上出現更多的傘，卻竟然沒有因擠擁而碰撞過。

更奇怪的是，好幾把傘竟然自自然然的，從路邊滑進平台的灌叢。

穿過灌叢，再回到行人路上。

小區的平台，密密麻麻的被一張張同色、同款的雨傘填滿，幾乎看不出哪是行人路，哪是草叢。

每一張傘，都輕鬆自如的活動著。

黑傘在民間習俗，有辟邪與檔煞的意義。

在「跳鍾馗」的習俗裡，鍾馗手持除魔斬妖用的劍，另持一把黑傘，用以擋煞，旋轉傘柄來去邪壓煞。

民間也傳說，鬼靈在陽間出沒，除了避免在日光下走動，也會躲在傘下，以擋住人間旺盛的陽氣。

凡仙整天精神萎靡，一直睡不穩，凌晨三點多又醒了過來。

窗外黑麻麻的，是個沒月沒星的夜晚。

看下面的小區平台，在昏暗的街燈下，一張張傘還繼續自由的活動著，但數量已經減少了很多。

再待了一個小時左右，開始下起大雨。

平台上打傘的剩下一把，破破爛爛的像從垃圾堆裡掏出湊合著應急用的。

這破傘蹣跚的躲進避雨的簷篷，再慢慢的收起來。

簷篷擋住這位張傘的人的臉，但看到他身穿的保安制服，和他打開的大黃電筒，再往小區走進去，就猜到，他應該是保安伯伯，巡樓的時間到了。

雨停了。

天邊東方泛起魚肚白，慢慢浮出像剛剛大黃燈的朝霞。

凡仙一下子精神抖擻起來，所有的不舒服的感覺也不見了。

我覺得這太神奇了，但對凡仙來說，只是他的日常。

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作者_寡言（梁偉英）簡介：

簡介 ：上班，是為謀生，寫作，卻是為延活。活得不好，生計也只能馬虎的謀過去。相對上班，更愛寫作，會請個假窩在coffee shop ，聽K-pop，寫寫寫。因經常忙於應付湧現的想法，靈感，所以寡言。

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