  • 28°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 22:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港零售】7月零售業表現不似預期　零售協會5項建議救市

商業 21:48 2023/08/31

分享：

分享：

剛公布的7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，按年上升16.5%，稍低於市場預期。香港零售管理協會主席謝邱安儀接受專訪時表示，香港今年初全面通關後，零售市道復甦未及預期。對於今年的施政報告，該會有以下5個建議。

【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5%　稍低於市場預期

【物管商機】物管博覽瞄準大灣區市場　智慧物管方案需求增

協助業界控制成本：工資及租金是零售業的兩大成本，雖然租金比疫情前高峰期已回落不少，但零售業的生意同時回落了。近月遊客人數上升，但港人同時到外地消費，抵消了遊客的消費力。在工資方面，在搶人才下底薪不斷上升，有的甚至比疫情前更高。

我們在這兩方面的成本壓力其大，成本可控才是有利的營商環境。

解決人才短缺挑戰：零售業已被納入輸入外勞的行業名單中，今個星期更可開始申請，但需時才能真正幫助業界。

我們很希望最終吸引本地人才。該會希望業界能及早接觸在學的年輕人，增加他們對零售業的了解，改變他們以為零售業是「辛苦工作」的想法。如最近就跟浸會大學開辦零售課程，未來希望與更多院校合作。

將零售業納入香港的數碼藍圖：零售業要發展新零售及進行數碼化，政府亦有推出基金、項目供申請。「不是錢這樣簡單，當然對中小企來說，錢也很重要。但對大機構來說，本身也有一定資源，但需要香港整體氣氛提升及配合。她指政府發放消費券有助提升社會上的數碼化氣氛。

重塑旅遊體驗：現在的遊客講求旅遊體驗，過去人民幣兌換率高，所以內地客來香港玩，錢頗好用，但現時人民幣兌換率下跌，這個影響已漸消失，所以純粹推動購物未必夠。

應該提升香港為購物體驗天堂。例如來香港可以享用不同的美食，購物不再純料因為便宜。希望整個零售業可以在提升購物體驗方面做更多，政府作為一個領袖，提升香港購物的價值及感覺。

香港作為國際品牌進駐內地的窗口：香港融入大灣區市場是一大趨勢，但香港的文化與大灣區文化仍然有一定差別，而營商環境亦很不同。香港是面向世界，背靠祖國，香港零售業可以有很多空間作為聯繫人，作為一個窗口。她指仍然有很多國際品牌未接觸內地市場，相信它們對內地市場有一定興趣。這些國際品牌可先落戶香港，而香港可以協助打開內地市場。不過，要進入內地市場需要很多政策支持，希望政府能夠協助香港零售商進入大灣區甚至其他城市的市場。當香港建立起這個平台後，自然會吸引外地的品牌會進入香港市場。

記者：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】e-banner拓B2C市場 個性化產品1張都印
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
2023/08/30
【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
【電腦節】電腦節人流不俗 　有展商冀主辦方改「散貨場」形象
2023/08/29
【電腦節】電腦節人流不俗 　有展商冀主辦方改「散貨場」形象
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%
2023/08/30
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%

你可能感興趣

【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
20:19 2023/08/30
【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
【電腦節】電腦節人流不俗 　有展商冀主辦方改「散貨場」形象
12:53 2023/08/29
【電腦節】電腦節人流不俗 　有展商冀主辦方改「散貨場」形象
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%
13:00 2023/08/30
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%
市場拓展 數碼轉型 電子消費券 香港零售管理協會 美食 大灣區 施政報告

下一篇文章

【香港展覽】亞洲國際果蔬展覽會重回香港　9月6至8日亞洲國際博覽館舉行
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%
【印尼機遇】WeLab相信印尼機遇大 年輕人多且充滿希望 尊重當地文化添勝算
【印尼機遇】WeLab相信印尼機遇大 年輕人多且充滿希望 尊重當地文化添勝算
【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5%　稍低於市場預期
【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5%　稍低於市場預期
【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
【物管商機】物管博覽瞄準大灣區市場　智慧物管方案需求增
【物管商機】物管博覽瞄準大灣區市場　智慧物管方案需求增
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款