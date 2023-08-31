【香港零售】7月零售業表現不似預期　零售協會5項建議救市

剛公布的7月的零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，按年上升16.5%，稍低於市場預期。香港零售管理協會主席謝邱安儀接受專訪時表示，香港今年初全面通關後，零售市道復甦未及預期。對於今年的施政報告，該會有以下5個建議。



【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5% 稍低於市場預期



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協助業界控制成本：工資及租金是零售業的兩大成本，雖然租金比疫情前高峰期已回落不少，但零售業的生意同時回落了。近月遊客人數上升，但港人同時到外地消費，抵消了遊客的消費力。在工資方面，在搶人才下底薪不斷上升，有的甚至比疫情前更高。

我們在這兩方面的成本壓力其大，成本可控才是有利的營商環境。

解決人才短缺挑戰：零售業已被納入輸入外勞的行業名單中，今個星期更可開始申請，但需時才能真正幫助業界。

我們很希望最終吸引本地人才。該會希望業界能及早接觸在學的年輕人，增加他們對零售業的了解，改變他們以為零售業是「辛苦工作」的想法。如最近就跟浸會大學開辦零售課程，未來希望與更多院校合作。

將零售業納入香港的數碼藍圖：零售業要發展新零售及進行數碼化，政府亦有推出基金、項目供申請。「不是錢這樣簡單，當然對中小企來說，錢也很重要。但對大機構來說，本身也有一定資源，但需要香港整體氣氛提升及配合。她指政府發放消費券有助提升社會上的數碼化氣氛。

重塑旅遊體驗：現在的遊客講求旅遊體驗，過去人民幣兌換率高，所以內地客來香港玩，錢頗好用，但現時人民幣兌換率下跌，這個影響已漸消失，所以純粹推動購物未必夠。

應該提升香港為購物體驗天堂。例如來香港可以享用不同的美食，購物不再純料因為便宜。希望整個零售業可以在提升購物體驗方面做更多，政府作為一個領袖，提升香港購物的價值及感覺。

香港作為國際品牌進駐內地的窗口：香港融入大灣區市場是一大趨勢，但香港的文化與大灣區文化仍然有一定差別，而營商環境亦很不同。香港是面向世界，背靠祖國，香港零售業可以有很多空間作為聯繫人，作為一個窗口。她指仍然有很多國際品牌未接觸內地市場，相信它們對內地市場有一定興趣。這些國際品牌可先落戶香港，而香港可以協助打開內地市場。不過，要進入內地市場需要很多政策支持，希望政府能夠協助香港零售商進入大灣區甚至其他城市的市場。當香港建立起這個平台後，自然會吸引外地的品牌會進入香港市場。



記者：梁巧恩



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