【儲局官員】博斯蒂克：政策限制應妥當和適中　避免對勞動力市場造成傷害

本周公布的多項就業數據接連出現差過市場預期的表現，反映勞動力市場正開始放緩。亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，決策者需要謹慎行事，以免過度收緊貨幣政策，對美國勞動力市場造成不必要傷害。



他認為，基於當前宏觀經濟形勢，政策限制應要妥當和適中，但未有排除進一步加息的必要性。提到情況如果不能像預期般發展，通脹或通脹預期突然逆轉並開始攀升，會支持採取必要舉動，將高利率維持較長時間。



博斯蒂克敦促市場保持耐心的同時，指出這不意味著會支持短期內放鬆政策，他指美國通脤率仍然很高，抗通脹工作確實取得了重大進展，通脹距去年高位已經很遠，但至關重要的是，通脹必須完全回到聯儲局的目標，故有必要將高利率維持較長時間。

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編輯：葉志偉