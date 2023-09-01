【窮人飲食文化】窮人恩物熱潮退卻？ 兩餸飯或變另一種餐飲模式？ 唔窮都可以食兩餸飯嘅

在不少人的印象中，兩餸飯是應疫情而生，又因疫情影響，市道不好，經濟不景氣，所以大眾亦稱其為「窮人恩物」。然而，隨着疫情結束，兩餸飯店前的人龍已不再，不少人認為兩餸飯的時代已步入尾聲，但實際又是否如此？

今期封面故事訪問了由酒家轉型、更成為兩餸飯龍頭的「權發小廚」，老闆娘Kitty回應了坊間對她們生意變差的傳聞，她亦分享對兩餸飯現況和前景的想法，以及未來的分店大計。

另外，擁有11萬名會員的社交平台群組「香港兩餸飯關注組」版主黃旭熙（Andrew），不時撰寫兩餸飯食評的他，與各間兩餸飯老闆熟稔，對香港兩餸飯的經營現況也瞭若指掌，他認為目前市場已成型，而營商狀況也不同於沙士後，兩餸飯已成一種新的飲食業模式。

此外，中大學者李兆波也不時幫襯兩餸飯，他指出，疫情後港人消費模式改變，平日在香港會「食平啲」，寧願預留金錢在假日到內地消費，因此兩餸飯需求仍在，不會輕易再成為疫情的歷史遺物。

【儲蓄之道】簡單6招儲蓄之道 囤貨係港人儲唔到錢原因 !

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

兩餸飯龍頭 權發小廚 上月再開分店 老闆娘：生意額與高峰時相差不足兩成

疫情時港府曾禁止堂食，外賣成為不少人的選擇，其中兩餸飯店外更是晚晚大排長龍。但步入後疫情時代，生活回復往常，有人稱兩餸飯各雄爭霸時期已完，結業潮更已出現，但事實又是如何呢？被稱為兩餸飯龍頭的「權發小廚」，前身是擁多間分店的權發海鮮酒家，2020年9月轉型為專賣小炒的兩餸飯店。老闆娘Kitty認為，現時兩餸飯並非出現結業潮，而是在「洗牌」，處於汰弱留強的時期，但她坦言生意必然有所回落，不過實際生意額與高峰時，相差不足兩成，上月底權發第3間分店開張，似乎老闆夫婦對前景都相當樂觀。

禁止堂食首當其衝的必然是一眾餐飲業，以往經營逾10間分店的權發海鮮酒家也不例外，最終酒家都要全綫結業。後來在2020年9月，權發在西灣河捲土重來，不過只賣各款鑊氣小炒，轉戰兩餸飯。老闆娘Kitty表示，其實最早期權發都有售賣兩餸飯，不過當時或未有專門名稱，也不是兩餸飯專門店，而是在店舖下面開闢一個位置來出售現成餸菜。所以即使權發屬早期開張的兩餸飯店，也不是有意為之，現時權發小廚對老闆吳偉權而言，是重操故業。

Kitty坦言，當初賣兩餸飯最主要原因是疫情，但疫情完結後，她不同意兩餸飯的熱潮已經過去。「結業潮？我覺得未必。但你說（店家）有沒有洗牌呢?我覺得有的。有新的人來也有舊的人走，這是正常不過，但事實上不只有兩餸飯，你看到很多其他形式的餐飲同樣面對這個局面，像彌敦道那麼多冰室，旁邊（的店）也都結業了。我覺得是洗牌，汰弱留強。所有餐飲業都是這樣。」

疫情最嚴重時，店外日日都大排長龍，現時人龍不復見，因此也有人說兩餸飯已做不下去，Kitty解釋，其實只是因為開業之初，難以招聘人手，最初計上她，也只有3個人裝餸，所以才會有日日大排長龍的現象。而現時平常都有7個人，自然能夠疏通更多顧客。「很多人都說權發不行啦，現在沒有排隊，但在最多人排隊的時候，其實跟現在的生意額，相差不超過20%。那時是因為請不到人，疏通時間沒那麼快，才會時時都大排長龍。」

現時兩餸飯開到成行成市，面對大量競爭對手，以及未知的前景，Kitty認為，雖然人人都視權發是兩餸飯店，但在她們的心目中，仍是主力賣小菜，老闆吳偉權更透露，店內客人七成都是只買菜，不買飯。「雖然我們是一間兩餸飯店，但我們賣小菜的比例相對高，所以你可以說我們是一間兩餸飯店，也可以說是一間平價的小菜館，只不過是拿回家食的小菜館。」

【談保說道】強積金僱員參加人數跌 察古知今思考背後問題，詳見【下一頁】

【青姐話】恨鐵不成鋼 一浪低一浪

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮