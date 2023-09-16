【深圳之旅】港人北上四件事 做齊先叫完美行程 ? 飲完肥仔水 仲要買手信 ?

過去，香港被譽為「美食天堂」，但近年來，深圳已成為新的「美食天堂」。疫情後，香港人經常前往深圳品嚐酸菜魚、享受喜茶、品嚐椰子雞等美食。港人開始北上探索各地的美食。除了美食，許多港人在深圳旅行時也會做四件事，才算是完整的行程。

食盡美食

在深圳用餐性價比相當高，而且質量出眾。相同的價格在香港只能品嚐到一般水平的食物，而在深圳則可以享受到高水準的五星級餐飲服務。有人表示，在香港一個人的消費金額可能在深圳可以供一家人用餐。此外，外賣服務也非常方便，可以通過美團、大眾點評的團購，或是利用抖音直播間的優惠券點餐。

飲「肥仔水」

在香港飲一杯「肥仔水」的選擇有限，不是這家就是那家，而且需要在附近才能點餐。有時突然想飲嚐試其他店家的飲品，但因為運費實在太不伐算了，只好將就一下。但在深圳只要你想飲甚麼，在程式中便可以預先下單，如邱大叔、滬上阿姨、阿嬤手作、Coco、蜜雪冰城、茉莉奶白、喜茶或是奈雪的茶也可以，由於深圳有太多大大小小的奶茶店，每星期買一家，都需要約一年才買得完。所以想飲甚麼也可以在美團點評或是直接在程式中下單即可，如此方便，叫香港人怎拒絕呢?

唱K 睇戲

在深圳的商場，你可以盡情打機，讓小朋友盡情玩耍，還可以盡情夾公仔等娛樂活動。除此之外，香港人最喜歡的一定是去深圳按摩、Spa或採耳等休閒活動，以及去唱K。在深圳唱K，平日可以以房間計費，50元可以唱6個小時，人越多越划算，五個人每人只需10元。相反地，在香港，唱K通常以人頭收費，每人平均要200元以上。另外，觀賞電影也是一個港人最愛的活動，深圳的電影票價格非常實惠，身高1米3以下的小童可以免費觀影，即一個小學生，大部分時間都可以免費觀賞，而且有許多在香港沒有上映的電影可以欣賞，加上深圳的電影院非常寬敞舒適，所以港人愛北上睇戲。

購買手信

在遊玩了一整天之後，許多人會購買一些東西作為紀念品帶回香港。深圳有一些香港沒有的特色禮品，例如在橫崗眼鏡城配眼鏡，因為價格實惠而且質量不錯，每次去深圳都可以配一副作為備用。此外，深圳的鮮花價格相對低廉且品種多，所以許多人會選擇在深圳購買花，為情人帶來驚喜並不需要花費數千元，只需數十元即可享受浪漫的生活。另一方面，亦有不少人會購買近年在香港生活圈風靡的鮑師傅、瀘溪河、KUMO KUMO糕點，燒烤等。

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責任編輯：陳玉蓮