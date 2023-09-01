【職場趣聞】公司冷氣夠鐘就熄 打工仔每日OT熱到死 ! 夠鐘就收工啦 ! 無冷氣都做 ?香港人真係無得救 !

在香港工作，加班處理公務是常見的情況，而大部分公司即使加班也不會進行額外的補償。然而，很多打工仔因為「責任感」或「窮」而無奈只好無償加班。最近，有一位打工仔在社交平台上表示，他的公司一到7點便會熄冷氣，但由於自己要加班至9點，故此有2小時是熱得很辛苦。

該事件引起了不少網民的留言，表示認為工作時間到了就應該收工，即使有冷氣也不應該加班。很多網民不認同加班文化，認為如果要加班，公司應該提供補償，並且提供基本的工作環境，包括冷氣。然而，樓主所在的公司卻沒有提供基本的工作環境，故此不少人好奇為何樓主為何要為公司無償加班呢？

事實上，香港的加班文化確實比較嚴重。一方面因為工作量巨大，另一方面，打工仔也不懂得拒絕加班，導致加班現象的普遍存在。就像今次事件所示，加班本來就與現代追求生活與工作平衡的理念不符。而樓主所在的公司沒有提供冷氣，讓員工在炎熱的天氣下工作，這已經不是一家關心員工的公司應有的態度。因此，是否繼續加班或考慮轉換工作，是一個需要關注的問題。

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責任編輯：陳玉蓮