【香港展覽】亞洲國際果蔬展覽會重回香港　9月6至8日亞洲國際博覽館舉行

第 16 屆亞洲國際果蔬展覽會將於 2023 年 9月 6 至 8 日重回亞洲國際博覽館，是闊別 3 年再回到香港，而亞洲水果國際果蔬大會和亞洲水果商務論壇也將在同期同地舉行。這是亞洲最國際化的水果貿易展，雲集來自全球 42 個國家和地區的700 多間參展商，亦迎來 24 個國家和地區展團。



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展覽會的展品涵蓋蔬果產業的各個範疇，包括品種稀珍的水果、最新的生產及包裝機械、人工智能篩檢系統等等，參展商亦會向業界人士介紹相關服務方案。主辦單位預計是次展覽會將吸引來自全球的 10,000 名商貿業內人士，並匯聚全球的專家及精英參加，共同探討生鮮果蔬行業的最新趨勢、創新和機遇。

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基因改造粉紅鳳梨 香甜且酸度更低

是次展覽的亮點，包括被稱為「玫瑰鳳梨」或「森林瑰寶」的粉紅鳳梨，生產於哥斯大黎加。這種鳳梨。它經過符合食物安全標準的基因工程改造，能夠產生更多茄紅素，從而生長出粉紅色果肉。蔬果商Del Monte表示，粉紅鳳梨需要大約兩年時間種植，並需靠人手採摘，使其更加珍貴；而味道則比一般黃色鳳梨更香甜，酸度更低。

另一亮點蔬果技術公司Reemoon出產的 Fruscan S7系統由人工智能驅動，具備分選水果大小、重量、顏色、糖度和瑕疵的技術；透過紅外線多光譜相機全方位掃瞄水果，篩走有瑕疵的水果，包括無法從表皮辨識的問題，例如內霉和褐變。該技術準確度高，能滿足新鮮水果和蔬菜日益提高的市場標準，更大幅節省工序時間及人力。

入場有地道小食送

為迎接來自全球的商務訪客，並締造更難忘的博覽體驗，亞博館冰室與社會企業「甦爐」合作，推出鮮果主題特飲，配以地道小食，展會期間每日免費派發。鮮果特飲包括消暑菠蘿冰、咸檸七和雜果賓治；而小食有馬仔、合桃酥和雞仔餅等。



亞博館高級中菜廳《澐 · NUVA》亦特別配合展覽會主題，打造「時令鮮果盛宴」。7道菜以不同鮮果入饌，包括柚子脆蜜蝦球、無花果椰皇燉花膠、紅心火龍果美國安格斯牛柳粒、葡汁響螺焗牛油果、百香果醬狀元豆腐、帶子鮮果紫米炒飯，以及原盅冰花雪耳津梨配日本蜜瓜。

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編輯：梁巧恩



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