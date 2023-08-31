  • 28°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 21:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港展覽】亞洲國際果蔬展覽會重回香港　9月6至8日亞洲國際博覽館舉行

商業 21:21 2023/08/31

分享：

分享：

第 16 屆亞洲國際果蔬展覽會將於 2023 年 9月 6 至 8 日重回亞洲國際博覽館，是闊別 3 年再回到香港，而亞洲水果國際果蔬大會和亞洲水果商務論壇也將在同期同地舉行。這是亞洲最國際化的水果貿易展，雲集來自全球 42 個國家和地區的700 多間參展商，亦迎來 24 個國家和地區展團。

【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5%　稍低於市場預期

【香車美人】日本車展疫後復辦　展商數翻倍至400家創新高

展覽會的展品涵蓋蔬果產業的各個範疇，包括品種稀珍的水果、最新的生產及包裝機械、人工智能篩檢系統等等，參展商亦會向業界人士介紹相關服務方案。主辦單位預計是次展覽會將吸引來自全球的 10,000 名商貿業內人士，並匯聚全球的專家及精英參加，共同探討生鮮果蔬行業的最新趨勢、創新和機遇。

點擊圖片放大

基因改造粉紅鳳梨  香甜且酸度更低
是次展覽的亮點，包括被稱為「玫瑰鳳梨」或「森林瑰寶」的粉紅鳳梨，生產於哥斯大黎加。這種鳳梨。它經過符合食物安全標準的基因工程改造，能夠產生更多茄紅素，從而生長出粉紅色果肉。蔬果商Del Monte表示，粉紅鳳梨需要大約兩年時間種植，並需靠人手採摘，使其更加珍貴；而味道則比一般黃色鳳梨更香甜，酸度更低。

另一亮點蔬果技術公司Reemoon出產的 Fruscan S7系統由人工智能驅動，具備分選水果大小、重量、顏色、糖度和瑕疵的技術；透過紅外線多光譜相機全方位掃瞄水果，篩走有瑕疵的水果，包括無法從表皮辨識的問題，例如內霉和褐變。該技術準確度高，能滿足新鮮水果和蔬菜日益提高的市場標準，更大幅節省工序時間及人力。

入場有地道小食送
為迎接來自全球的商務訪客，並締造更難忘的博覽體驗，亞博館冰室與社會企業「甦爐」合作，推出鮮果主題特飲，配以地道小食，展會期間每日免費派發。鮮果特飲包括消暑菠蘿冰、咸檸七和雜果賓治；而小食有馬仔、合桃酥和雞仔餅等。

亞博館高級中菜廳《澐 · NUVA》亦特別配合展覽會主題，打造「時令鮮果盛宴」。7道菜以不同鮮果入饌，包括柚子脆蜜蝦球、無花果椰皇燉花膠、紅心火龍果美國安格斯牛柳粒、葡汁響螺焗牛油果、百香果醬狀元豆腐、帶子鮮果紫米炒飯，以及原盅冰花雪耳津梨配日本蜜瓜。

點擊圖片放大
+5
+4

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】e-banner拓B2C市場 個性化產品1張都印
開啟hket App，閱讀全文
科技產品 美食 菠蘿 亞洲國際博覽館 鳳梨 蔬果 人工智能 中菜 展覽 亞洲

下一篇文章

【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5%　稍低於市場預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【印尼機遇】WeLab相信印尼機遇大 年輕人多且充滿希望 尊重當地文化添勝算
【印尼機遇】WeLab相信印尼機遇大 年輕人多且充滿希望 尊重當地文化添勝算
【物管商機】物管博覽瞄準大灣區市場　智慧物管方案需求增
【物管商機】物管博覽瞄準大灣區市場　智慧物管方案需求增
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%
【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5%　稍低於市場預期
【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5%　稍低於市場預期
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
【優惠着數】迎消費旺季　着數優惠情報合集（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款