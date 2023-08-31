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【職場熱話】上班應選大公司還是小公司？ 網民：發生什麼事都可以說不是我們部門跟

理財智慧 21:20 2023/08/31

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不少規模大的公司因人手多，常有分工作作的情況，雖不可以分擔員工的工作量，但有時也會造成不便。有網民在網上討論區發文，指自己從小公司轉到大公司後感迷失，因每天的工作變得繁複且需要遵循複雜的程序，亦感自己顯得很無知，樓主因而問有沒有網民都喜歡做小公司多過大公司。不少網民表示喜歡大公司的分工明確，另外亦有網民建議樓主要適應現狀，並指出無論在大公司還是小公司，開會和遵循程序都是不可避免的。

【渣馬2024】渣打馬拉松明年1月21日舉行 跑出指定時間可獲$10000獎金，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

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【鼓勵生育】呢間銀行聽日開始 將員工有薪侍產假及領養假增加至20個星期 ! 網民 : 生完有幾多假期都補唔返 ?，詳見【下一頁

有網民表示喜歡在大公司工作，「大公司才好，有程序，沒有機會要我做職責以外的事」、「真發生什麼事，都可以說不是我們部門跟，我們都是跟程序辨事，不用被人說越權」、「大公司發揮空間多，可以幫忙協調不同人，我現在已經升了幾次職」、「錢方面當然大公司贏了，最少你要做過大公司有小出好價請你。」但也有網民指大公司的程序太繁複，「大公司幾乎一人的工作拆分三至五人一起做，有時轉個按鈕顏色也要問三個人。」

【職場熱話】港男見媒體類工作即時獲聘感不安 網民：馬上請只代表等人用與「伏」無關係，詳見【下一頁

亦有網民指小公司也有優點，「自由度大，而且注重成果，不會太多規矩」，不過也有缺點，「小公司真的就三個或幾個人，要負責做所有東西，但估計很難接到大項目，也難留人」、「我在做小公司的時候，一直上不到位，因為高層有些人是做超過十年都不走的，而且公司接到項目，來來去去都是差不多類型。」此外，有網民指有些人喜歡做中型公司，因有挑戰性，但亦有網民表示「我從小轉到中，在目前做了公司3年，有時也想轉到小或者大，夾是中間好煩。」

K11 MUSEA 銷售創歷史高位 較疫情前急升120% 高端顧客總消費達11億元，詳見【下一頁

有網民對樓主的遭遇表示，「你要適應一下了，到你做多8至10年，無論你做大公司還是小公司，還是要不斷開會和談一堆程序」、「小公司都會想擴張，有一天變成大公司，所以會越來越多標準和程序。」另有網民建議樓主，「為了錢和前途，『頂硬上』。」

【理財達人】儲蓄能手通常都是長遠思考者！ 只要具備以下幾個特點 你一定能夠成功儲到錢！，詳見【下一頁

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撰文 : 陳美鳳

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