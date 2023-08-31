【職場熱話】27歲女審計師月入2.7萬被嘲諷 網民：做Big 4有5年經驗工資至少有6至7萬

有時人們會通過工資的高低來評價一個人，當工資比別人低時，有可能會令人產生自我懷疑。有網民在網上討論區發文，指自己是27歲的審計師，已在本地會計師行工作5年，月薪2.7萬，近日她的家人、朋友和男友家人也建議她轉工，認為她應去見政府工，因為更輕鬆又高薪，因而詢問網民意見。網民意見分歧，有人建議她轉投大公司或二線會計師事務所，亦有人認為政府工並不易入職。

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有網民表示「樓主27歲2.7萬已經比很多人厲害了，樓主不要妄自菲薄」、「連offer都未有，有什麼要煩惱」、「有offer再想也來得及，27歲想進入境處也不是那麼容易」、「知不知道投考和入職比例有多低，你前後請兩三日假去考，出了Offer再問也不遲」，另有人指「其實海關還容易進一點。」

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又有網民建議樓主轉工，「為什麼不進Big4 （四大會計師事務所）？5年經驗，工資起碼也6至7萬」、「如你接受到比較趕急的節奏，但換來多一點工資，去做二線的會計師事務所，可以幫你跳槽到Big4，如果不能，做本地公司的薪金上升幅度始終有限，轉行找新出路也不晚，你也才27歲，很多人30歲之後才轉」、「大公司的資源多，會有訓練，而且你做大公司想考牌，會比留在本地公司好。」也有網民指「你做了5年轉到二線，工資一定有3.3萬左右」、「不如考完那些會計試，捱多幾年，工資還能不斷升。」

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至於樓主考慮轉行，有網民反對，「認真聽我說，不要轉行，除非你想一輩子最多只有5萬這麼低工資，不要等你到30歲，身邊人每個都月入6萬以上，你還只得3萬月薪這樣傻。」但也有網民支持，「你現在27歲，轉行完全不晚」、「其實我覺得會計師acca的制度已過時。讀的東西又應用不了。還要考14份卷，入會費、考試費、時間成本也很大投資，考個政府工過日子好過，建議你雙線投資，或者政府也請審計的。」不過有網民表示政府工也並非想像中好，「你以為做入境助理很輕鬆嗎，又要捱夜，上班地點又偏僻，又要社交。」

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