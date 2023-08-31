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【中國救市】內地減存量房貸利率　由金融機構與借款人協商

股市 20:51 2023/08/31

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人行、國家金融監督管理總局今晚發布降低存量首套住房貸款利率有關事項通知，市傳存量按揭貸款利率減幅約50至100點子，今公布的減幅或遜預期。據通知指，自今年9月25日起，存量首套住房商業性個人住房貸款的借款人可向承貸金融機構提出申請，由該金融機構新發放貸款，置換存量首套住房商業性個人住房貸款。

新發放貸款的利率水平由金融機構與借款人自主協商確定，但在貸款市場報價利率（LPR）上的加點幅度，不得低於原貸款發放時所在城市首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。新發放的貸款只能用於償還存量首套住房商業性個人住房貸款，仍納入商業性個人住房貸款管理。

自今年9月25日起，存量首套住房商業性個人住房貸款的借款人亦可向承貸金融機構提出申請，協商變更合同約定的利率水平，變更後的貸款合同利率水平應符合上述規定。

人行、金融監督管理總局同時下發關於調整優化差別化住房信貸政策通知，提出對於貸款購買商品住房的居民家庭，首套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例，統一為不低於20%，二套住房商業性個人住房貸款最低首付款比例，統一為不低於30%。

首套住房商業性個人住房貸款利率政策下限按現行規定執行，二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限調整為不低於相應期限LPR加20個基點。人行、國家金融監督管理總局有關負責人補充，首套住房利率政策下限仍為不低於相應期限LPR減20個基點。

人行、金監總局：房地產市場供求關係近年大變

對於降低存量首套住房貸款利率原因，人行、金融監督管理總局有關負責人表示，近年來中國房地產市場供求關係發生了重大變化，借款人和銀行對於有序調整優化資產負債均有訴求。存量住房貸款利率的下降，對借款人來說，可節約利息支出，有利於擴大消費和投資。

對銀行來說，降存量住房貸款利率可有效減少提前還貸現象，減輕對銀行利息收入的影響。同時，還可壓縮違規使用經營貸、消費貸置換存量住房貸款的空間，減少風險隱患。為更好適應上述新形勢，人行、金融監管總局明確按照市場化、法治化原則，支持鼓勵銀行與借款人協商調整存量首套住房貸款利率。

另有內媒引述接近監管的有關人士表示，存量首套住房商業性個人住房貸款利率調整後，幾千萬戶、上億居民的財務負擔會有明顯下降，利率平均降幅約為0.8個百分點。據估算，今次調整涉及的客戶可能超過4000萬，涉及調整的貸款規模可能達25萬億元人民幣。以100萬元人民幣、25年期、原利率5.1厘的存量房貸為例，假設房貸利率降至4.3厘，可節約借款人利息支出每年逾5000元人民幣。

相關文章：

【中國救市】內銀預告開會減按息　交行勢牽頭減存量房貸利率　內房股尾市發力

編輯：胡學能

經濟 內地物業 金融 金融機構 中國 LPR 中國人民銀行
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