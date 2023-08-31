▲ 【一帶一路】工銀亞洲推出「中非直連」全球現金管理服務

工銀亞洲推出全新全球現金管理服務「中非直連」，協助企業客戶透過該行企業網銀或銀企互聯渠道，即可查閱分支機構於標準銀行（Standard Bank）之賬戶訊息、餘額、交易明細等資料，高效管理跨國資金，以金融力量支持企業參與「一帶一路」建設。

標準銀行在非洲20個國家設有分行，活躍客戶超過1500萬，全球管理資產高達1.4萬億南非蘭特（約738億美元），其最大的單一股東為工行（01398）。

工行旗下的416家境外機構覆蓋全球49個國家和地區，並通過參股標準銀行集團間接覆蓋非洲20個國家，目前在「一帶一路」沿線的21個國家和地區擁有125家分支機構。

8月22日，工行與標準銀行繼戰略合作15周年後，再度簽署《中國工商銀行和標準銀行集團關於推進全面戰略合作的5年行動綱要（2024 - 2028）》，此合作文件更被納入中國國家主席習近平對南非進行國事訪問的成果清單之中。未來，工銀亞洲將繼續借助總行網絡，尋求與標準銀行深化合作，促進中非經貿高質量發展。

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編輯：胡學能