新世界酒店及度假村拓展亞洲版圖　於越南及日本增酒店

瑰麗酒店集團旗下的新世界酒店及度假村正積極拓展亞洲版圖，集團旗下三間新酒店將於在今年秋季開業，分別位於重慶、台山及廣州，並計劃在2024年新增兩間酒店，包括芽莊新世界酒店將品牌在越南的第五間酒店，而二世古新世界・羽・度假村將成為日本首間新世界酒店及度假村。瑰麗酒店集團亞太區營運副總裁魏浩生指，隨著計劃地穩步實現，賓客締造別具意義的住宿體驗。

另外，集團今年6月將芊麗酒店（KHOS）的酒店項目合併至新世界酒店及度假村旗下，推出清遠新世界酒店、廊坊新世界酒店和瀋陽新世界酒店共三間酒店。

而新世界酒店於2021年與攜程 (Trip.com) 旗下的麗呈集團，成立合資公司新世界同派酒店管理集團，目前為止，已有一家新世界酒店上線，另有7個新酒店項目正在開發建設中。

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