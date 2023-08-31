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【李嘉誠現身】95歲李嘉誠坐電動輪椅現身慈山寺　偕周凱旋一同誠心禮佛

股市 20:29 2023/08/31

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長和 （00001） 及長實 （01113） 創辦人李嘉誠自2018年退休後便甚少公開露面，有網民在社群平台上發文表示，他在8月29日當天上午到訪慈山寺時，導覽員便告知他「今天有位貴賓會來」，要求他們不要大聲喧嘩，安靜打招呼即可，怎料這個貴賓便是李嘉誠。

李嘉誠每次都「真的跪下去」

據網民提供的照片顯示，當天李嘉誠身穿西裝，臉上戴著白色口罩，坐在電動輪椅上，自行控制輪椅移動的方向。該名網友稱，當他向李嘉誠打招呼，祝福他身體健康時，李嘉誠很有禮貌地回應「多謝」，兩人此時相距不到一公尺。

除李嘉誠外，現年62歲的周凱旋也在同一場合現身。網友指，李嘉誠雖坐著輪椅出行，但誠心禮佛，一路參拜了寺裡的4及5處佛像，而且每次都「真的跪下去」，動身時都是周凱旋攙扶著他。

慈山寺由李嘉誠斥資15億元興建

慈山寺由李嘉誠斥資15億元興建，動工時間歷時逾十年，於2014年落成，並在2015年4月向公眾開放。慈山寺有76公尺高的觀音像，為全球第二高的戶外觀音像，建築設計以仿唐的傳統風格結合現代化設備，設有大雄寶殿、藏經閣、地藏殿等。

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慈山寺園區於2019年完成擴建，並啟用慈山寺佛教博物館，當時李嘉誠曾與兒子李澤鉅及李澤楷出席啟用典禮。博物館內存有近百份李嘉誠的私人珍藏，也有由李嘉誠基金會直接購入的逾百尊佛菩薩藏品和數十卷敦煌手抄經。

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編輯：陳韻妍

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