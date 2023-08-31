【分析救市】內地減按息兩大考慮？

內地討論下調「存量」房貸利率，幅度達50至100點子，討論減息始於7月底，甚至連人民網於8月初亦發表「存量」房貸利率調整須綜合考量，因為最終會影響到金融系統風險，所以內地實行這一步非常謹重，免不過當然根據機制而行。

第一個問題是房貸息可如何減？

第一個方法是直接減LPR（貸款市場報價利率），現時內地房屋按揭合約以掛鈎5年期的LPR，現時為4.2厘，由於LPR是市場化報價機制，由18間銀行於每月20日作出報價，由全國銀行間同業拆借中心綜合發布，所以若要減LPR，就需要等多3個星期，不過，中央亦可叫齊18間銀行周末開個不定期的會，亦不是不可能做到。

第二個方法，是銀行向個別客人改合約，則可能牽涉以千萬計的合約，短時間能否可以完成執行？

內地《第一財經》便指，不是調整LPR，而是調整加點貸款的合約，由於合約簽訂便不能更改，不過若銀行則收少些，相信客人亦非常願意，而問題是棄市場化機制而不顧。

第二個問題是金融風險

由於銀行最優質的收入減少，對於銀行財政有沒有影響？海通證券便估計，倘下調60點子，銀行一年利息收入減少逾2000億元（人民幣，下同），相當於整體銀行2022年淨利潤2.3萬億元的10%，若減40點子，對銀行淨利潤影響減至6.7%。

其次是當下調LPR，或令銀行的按揭抵押品的估值下降，若銀行需要現金而出售相關資產，便錄得虧損，美國3月時便因提款壓力大，銀行出售抵押品的價值下降，出現資金不足的系統性風險。

而若只減存款息，實質有利銀行，減輕資金成本，不過若同時減存款利率及貸款利率，則最有可能，不過存款利率只下調10至25點子，房貸利率下調幅度，或未必如傳聞大了。

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記者：譚志偉