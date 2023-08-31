美孚新邨兩房呎價失守一萬　原業主劈價一成半至530萬售

香港置業吳志輝表示，市況正逐步調整，有買家於區內尋寶，美孚新邨8月份暫錄12宗買賣成交。包括該行剛促成的一宗美孚新邨2房戶的買賣成交，新買家斥約530萬元入市，實用呎價不足一萬元，僅9,981元。

上述售出單位為美孚新邨百老匯街23號中高層H室，實用面積約531平方呎，屬兩房間隔。吳志輝指，原業主今年5月以630萬元放盤，放盤3個月減至530萬元成交，累減100萬元或減幅約15.9%，實用足價僅9,981元。

資料顯示，原業主於2011年4月以約403萬元購入上述單位，是次轉手帳面賺約127萬元，單位期內升值約3.5%。

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