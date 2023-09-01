▲ 【打風改機票】香港航空取消9月1日及9月2日共36班航班 豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用

颱風蘇拉襲港下，天文台將於周五凌晨掛8號風球，香港航空（Hong Kong Airlines）宣布將會取消多班航班。香港航空將對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

日期 航班編號 航線 狀態 9月1日



HX128 香港至杭州 取消 HX161 香港至三亞 取消 HX162 三亞至香港 取消 HX216 香港至南京 取消 HX217 南京至香港 取消 HX234 香港至上海浦東 取消 HX238 香港至上海虹橋 取消 HX239 上海虹橋至香港 取消 HX247 上海浦東至香港 取消 HX282 香港至台北 取消 HX283 台北至香港 取消 HX399 北京大興至香港 取消 HX607 東京至香港 取消 HX609 東京至香港 取消 HX610 香港至東京 取消 HX611 東京至香港 取消 HX613 大阪至香港 取消 HX658 香港至沖繩 取消 HX659 沖繩至香港 取消 HX679 沖繩至香港 取消 HX761 香港至曼谷 取消 HX765 香港至曼谷 取消 HX766 曼谷至香港 取消 HX772 曼谷至香港 取消 HX776 曼谷至香港 取消

日期 航班編號 航線 狀態 9月2日

HX112 香港至杭州 取消 HX113 杭州至香港 取消 HX129 杭州至香港 取消 HX236 香港至上海浦東 取消 HX237 上海浦東至香港 取消 HX398 香港至北京大興 取消 HX606 香港至東京 取消 HX608 香港至東京 取消 HX616 香港至大阪 取消 HX676 香港至沖繩 取消 HX775 香港至曼谷 取消

香港航空指，未列於表上的其他航班亦有可能受影響或延誤，建議旅客前往機場前，留意香港航空網站www.hongkongairlines.com實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

香港航空建議乘客於香港航空網站www.hongkongairlines.com使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。乘客若是經旅行社購票，請聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

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