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【打風改機票】香港航空取消9月1日及9月2日共32班航班　豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用

Hot Talk 19:08 2023/08/31

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【打風改機票】香港航空取消9月1日及9月2日共32班航班　豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用

颱風蘇拉襲港下，天文台將於周五凌晨掛8號風球，香港航空（Hong Kong Airlines）宣布將會取消多班航班。香港航空將對因受臨時或計劃性的航班變動影響之乘客豁免更改座位、誤機、機票換開和退票費用，此措施僅適用於所有已獲取香港航空確認機位之機票。

日期航班編號航線狀態
9月1日　
　
　		HX128香港至杭州取消
HX161香港至三亞取消
HX162三亞至香港取消
HX216香港至南京取消
HX217南京至香港取消
HX234香港至上海浦東取消
HX247上海浦東至香港取消
HX282香港至台北取消
HX283台北至香港取消
HX399北京大興至香港取消
HX607東京至香港取消
HX609東京至香港取消
HX613大阪至香港取消
HX658香港至沖繩取消
HX659沖繩至香港取消
HX679沖繩至香港取消
HX761香港至曼谷取消
HX765香港至曼谷取消　
HX766曼谷至香港取消
HX772曼谷至香港取消
HX776曼谷至香港取消

 

日期航班編號航線狀態
9月2日
 		HX112香港至杭州取消
HX113杭州至香港取消
HX129杭州至香港取消
HX236香港至上海浦東取消
HX237上海浦東至香港取消
HX398香港至北京大興取消
HX606香港至東京取消
HX608香港至東京取消
HX616香港至大阪取消
HX676香港至沖繩取消
HX775香港至曼谷取消

香港航空指，未列於表上的其他航班亦有可能受影響或延誤，建議旅客前往機場前，留意香港航空網站www.hongkongairlines.com實時「航班狀態」，或於起飛時間4小時前，註冊「航班提示」服務，以短訊/電郵接收航班狀態提示，亦可使用官網「在線諮詢」服務，或「聯繫我們」電話查詢最新航班情況。

打風消息不斷更新【下一頁】

香港航空建議乘客於香港航空網站www.hongkongairlines.com使用「不正常航班改期服務」自助提交改期申請，或於網站提交「退票申請」。乘客若是經旅行社購票，請聯繫有關旅行社查詢相關票務事宜。

相關文章：【打風改機票】國泰航空傳將暫停明日下午至周六上午香港航班　國泰：豁免更改9月1日或9月2日往返香港機票手續費

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