美國德州新盤推350呎獨立屋 網民嘲為過百萬監倉

美國地產商Lennar早前於德州推出新建築項目，項目主打面積僅350呎的迷你獨立屋，售價為13萬美元（約101.4萬港元）。但項目引起很大回響，不少網民都質疑房屋面積過小，更有人嘲笑買家等同入住監獄。

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Lennar於德州聖安東尼奧（San Antonio）興建名為Elm Trails的新樓盤，350呎的房屋均樓高兩層，採一房一廁間隔。不過房屋不設車庫。

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地產商於官方網站宣傳時，形容房屋佈局精妙，可為住客過舒適生活提供所需一切。

據悉，單位前門通往開放式廚房，然後會經過客廳，後方為主人房。主人房設有兩個掛衣架及一個廁所。樓上空間則可讓住客用作儲物。

同一項目也有提供660呎的房屋，採一房兩廁間隔，售價16.3萬美元（約127.14萬港元）。



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但網民Wall Street Silver上載樓盤影片到社交平台X（前稱Twitter），直言這個樓盤代表了新的可負擔房屋市場。

有網民批評發展商興建這類迷你獨立屋，是希望民眾生活在盒子一樣的空間，盡可能佔用最少土地。

更有網民認為，350呎的房屋像是10多萬美元的監倉。

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責任編輯：鄭錦玲