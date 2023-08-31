▲ 富途毛君豪：拼多多獲多間基金增持兼業績遠超市場預期 吼82美元買入

拼多多（美：PDD.）的首季業績已經大幅超過分析師預期。第二季也是同樣大幅好於預期。第二季營收523億元，同比增長66%，而市場預期437億元，增速較上月的58%繼續加速；經調整淨利潤為153億元，同比增長42%。拼多多業績大漲歸功於國內消費逐漸復甦、平台發放補貼及服務能力提升。

自拼多多2020年8 月推出「多多買菜」後，拼多多交易服務收入開始激增，次季拼多多的交易服務收入爲 144億人民幣，同比大增131%，這塊業務的增長是此次拼多多業績大漲的關鍵。

Temu年虧損達50多億 在線營銷服務收入大增

另一塊主要業務是其跨境電商平台Temu。去年 9 月，拼多多上線Temu。目前Temu 已於世界各地15 個國家站點上線，最近更正式上線智利及菲律賓站點，正在加速擴張全球版圖。因Temu利用大量廣告和折扣來吸引新用戶，故此為每年帶來約50多億人民幣虧損。Temu 面臨的挑戰，不僅是資金和運營的壓力，還面對著海外競爭對手如亞馬遜（美：AMZN）、當地監管和地緣政治等難題。但作爲一家科技創新驅動的技術公司，拼多多持續加碼研發投入，今年第二季度拼多多研發投入超27億人民幣，創歷史新高。

談起另一個競爭對手，當然是非抖音莫屬。2020年之前，拼多多和抖音業務均快速崛起。2020年年初，疫情的爆發加速了直播帶貨的發展。爲應對抖音爭搶中小商家，拼多多於2020年年初推出短視頻和直播業務，上線了多多直播和多多視頻。2023年，拼多多為了要透過直播帶貨增加商品交易總額，在全國範圍招募直播服務商。次季在線營銷服務和其他收入爲379.33億元，同比增長50%。

拼多多更受到各大基金公司大幅增持其股份持倉，包括景林資產、高毅資產﹑千合資本﹑橋水基金﹑Top Ace Asset Management Ltd及富達投資集團，這足以證明基金對集團的前景充滿信心。是次季績也是大超市場預期，而且其股價走勢也是比其他新經濟股巨頭為強，業績後更大漲15%。筆者不建議高追，宜吼上升裂口底部82美元買入，目標價130美元，跌穿70美元止蝕。

【關於作者】毛君豪現為富途高級分析師，為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益。毛君豪於英國諾丁咸大學畢業， 擁有金融碩士學位，超過12年金融行業及投資經驗，擅長香港及美國的新經濟版塊，風格主要為穩守突擊型。