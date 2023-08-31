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【業績︱內房】世茂集團半年虧損擴至逾120億人幣　淨負債率急升至372.5%

股市 18:45 2023/08/31

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【業績︱內房】世茂集團半年虧損擴至逾120億人幣　淨負債率急升至372.5%

世茂集團 （00813） 今年上半年虧損擴大至120.6億元（人民幣，下同），去年同期為蝕97.9億元。不過，核心業務虧損則增加32.5%至73.25億元。世茂不派中期息。

截至6月底止，淨負債率約為372.5%，較去年底高出70.3個百分點；剔除預收款項後的資產負債率為約85.8%；現金短債比為0.03倍。集團的有抵押借貸總額約2384.89億元。

上半年合約銷售額為280.7億元，合約銷售面積為186.8萬平方米。期內，營業額下跌11.5%至303.9億元，物業銷售收入跌13.6%至243.9億元。毛利率為10.3%，按年升1.7個百分點。

截至6月底止，權益前土儲約為5542萬平方米。

另外，世茂指，於2020年及2021年為其若干聯營公司及合營企業提供四筆財務資助，分別涉及56億元、25億元、29.44億元、54.79億元、43億元，合計208.23億元，上述信託貸款所得款項均已回撥至集團，並用於項目開發及日常經營資金。

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編輯：袁諾曦

港股 世茂集團（00813）
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