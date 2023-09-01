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【業績】貝殼ADS勁升1成　第二季賺24億人幣　普通股特別息5.7美仙

股市 06:22 2023/09/01

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内地房地產交易平台貝殼 （02423） （美：BEKE）公布第二季業績，收入195億元（人民幣，下同），增41.4%，高於預期的194億元。淨利潤13.1億元，經調整純利23.64億元，均是轉虧為盈。毛利率由19.7%加至27.4%。貝殼派特別息每股普通股0.057美元或每股ADS 0.171美元，並延長回購計劃至明年8月，額度由10億美元加至20億美元，暫使用6億美元。貝殼ADS升9.8%，收報17.2美元。

預期第三季收入155億至160億元，按年跌9.1%至11.9%，因受近期房地產相關政策和措施的潛在影響。

貝殼總交易額7,806億元，增22.1%。與首季末比較，截至今年6月底，門店數量為4.3萬家，變動不大；經紀人數量43.6萬名，升5%。移動月活躍用戶 （MAU） 為4800萬，按年增加約500萬個。

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記者：伍鍵文

港股 業績公布 貝殼找房（美：Beke） 美股 貝殼－W（02423）
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