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美國華化學博士生毒害鄰居一家 嬰兒狂甩頭髮

環球社會熱點 08:05 2023/09/01

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美國佛羅里達州發生一宗驚人事件，一名留學當地的中國化學博士學生被指利用不明混合物，長期毒害鄰居一家，導致包括初生女嬰在內的3人狂甩頭髮。事件最終被揭發，華裔博士生亦被捕。

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36歲的佛州居民Umar Abdullah接受英媒訪問時表示，包括初生女兒在內一家人今年6月起，出現各種身體不適狀況，如嘔吐﹑暈眩﹑嚴重頭痛及脫髮。Abdullah更指，女兒枕頭曾出有大把脫髮。

Abdullah嘗試上網搜查，惟一直未能發現符合狀況的解釋，直覺認為可能與化學品有關。Abdullah一家6月初由俄亥俄州回家後，察覺屋內有「異味」，家人及女兒便開始有身體狀況，而且一直未見任何改善。

多次調查不果後，Abdullah終在門前察覺異樣，有不明粉末在門邊。為確認情況，他決定在門外放置隱閉攝影機紀錄。結果發現，鄰居Xuming Li原來是「幕後黑手」。影片可見，Xuming Li蹲在門前，在門框邊注射不明液體。

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Abdullah隨即報警，人贓並獲的Xuming Li亦因此被捕。後者被起訴擁有受管制物品﹑攻擊Abdullah一家及非法跟蹤騷擾。據悉Xuming Li為南佛羅里達大學（University of Southern Florida）的化學博士學生及研究員，事後他已被校方開除。

Abdullah認為，Xuming Li注射在門邊的液體含有強力鴉片類藥物美沙酮（methadone）﹑美沙酮（Methadone）及其他未被鑑定出的物質。

Abdullah透露難以相信身為兩子之父的Xuming Li竟會做出如此惡毒行為，他指雙方關係在女兒去年出生後急轉直下，對方多次投訴Abdullah一家發出噪音。

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責任編輯：吳漢培

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