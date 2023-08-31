▲ 【中石油857】中石油:油價料於75至85美元區間波動 會研究及探討與沙特阿美的合作機會

國際油價雖從高位回落兩成，但仍於80美元以上徘徊。中石油 （00857） 執行董事兼總裁黃永章表示，油組成員國及盟友（OPEC+）減產及市場供應逐步趨緊，相信下半年全球原油需求仍維持增長，布蘭特期油料於每桶75至85美元區間波動，下半年均價與上半年基本持平。

黃永章指，今年來全球宏觀環境出現新變化，但中國經濟發展長期向好的基本面不會改變，隨穩經濟政策逐步落地，相信下半年經濟增長會處於合理區間，社會復常航班數量回升、工業及農業活動保持穩定，均支持原油需求增長，預期下半年成品油消費量增長約10%，但基於能源結構調整及新能源應用增加，預期成品油未來保持低速增長態勢。

儲氣庫會在冬季來臨前注滿氣

對於冬季保供，黃永章稱，為盡社會責任，保障工業生產及居民需求，中石油已提前在資源端做好規劃，儲氣庫會在冬季來臨前注滿氣，下半年也會加強生產經營安排，作為「壓艙石」的國產氣量增長，將延續上半年的增長趨勢。

財務總監兼董事會秘書王華稱，中石油上半年國產氣增長7.3%，同時現貨液化天然氣（LNG）進口量減少15%，令天然氣成本下降，而煉化業務也因應市場情況及項目調整產品結構，未來公司會進一步加強供應鏈及產業鏈的能力，更好地應對油價的波動風險。

被問到會否與沙特阿美合作，王華稱，中石油為是綜合性的國際能源企業，一直以開放的心態與不同油企合作，包括英國石油、殼牌等，也會研究及探討與沙特阿美的合作機會。

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記者：陳韻妍