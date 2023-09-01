  • 27°C
香港時間 : 2023901日 (週五) 11:22
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港零售】分析師指夜市經濟幫助有限　零售協會：人手不足難延長營業時間

商業 11:00 2023/09/01

分享：

分享：

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，7月零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，較去年同月上升16.5%，總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升14.0%，兩者均稍低於市場預計。有分析師指，港人外遊抵消了訪港旅客帶來的消費力，香港正面臨消費力流失的問題。香港零售管理協會亦指業界普遍人手不足，難以籍延長營業時間來增加收入。

【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5%　稍低於市場預期

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，雖然本月仍有低雙位數增長，但主要受去年的低基數影響，本港零售未算有太大改善。他指出，雖然7月較6月多了約80萬訪港旅客，但也有約70萬港人外遊，抵消了旅客帶來的消費增長。在港人的人均消費力較旅客高的情況下，香港實際正面對消費力流失的問題。

雖然政府正在推動夜市經濟，但他認為助力未必太大，夜市對增加訪港人數的幫助不大，而港人也未必會增加消費。他估計至少要等到明年美元轉弱、日圓轉強後，港人報復式外遊的趨勢才會稍緩，香港零售才會有比較好的表現。

大新銀行經濟研究及投資策略部認為，本港失業率已跌至疫情前歷史低位，市民收入或逐步改善，對整體零售業帶來支持。但樓市和股市表現疲弱，加上整體經濟有放緩跡象，市民短期內對大額消費可能會保持審慎，同時旅遊業復甦對零售業的刺激作用也似乎相對有限。內地加強推動國內消費，以及人民幣近月表現貶值等因素，也可能減低內地旅客訪港意欲。估計今年餘下時間零售銷售表現將大致穩健，但短期內或難以重上疫情前每月平均約400億元的規模。

零售業普遍欠缺1至2成人手

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，在7至8月的暑假期間，明顯見到港人外遊對零售市道的影響，4成會員公司指人流和消費額均下降。他指出，由於7月有第二期消費券發放，因此零售市道較好，預期8月會稍為回落。

對於近期政府在推動夜市經濟，羅振邦感謝各界為零售出謀獻策，但業界正面對人手不足的問題，普遍欠缺1至2成人手，僅能保持現有服務水平，難以延長營業時間。他樂見政府進一步增加可引入外勞的業務類別，但這只能是短期措施，認為長遠仍是做好業界培訓，吸引更多年輕人願意加入零售業。

【物管商機】物管博覽瞄準大灣區市場　智慧物管方案需求增

本報記者：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】婚紗店只賣不租 瞄準市場缺口突圍
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
2023/08/30
【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
【奢華品味】鐘表展及名表薈萃9月舉行雲集全球頂級名表
2023/08/30
【奢華品味】鐘表展及名表薈萃9月舉行雲集全球頂級名表
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%
2023/08/30
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%
【旅遊旺季】載客1400萬人次　阿聯酋航空迎來最繁忙夏日
2023/08/29
【旅遊旺季】載客1400萬人次　阿聯酋航空迎來最繁忙夏日

你可能感興趣

【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
20:19 2023/08/30
【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
【奢華品味】鐘表展及名表薈萃9月舉行雲集全球頂級名表
11:00 2023/08/30
【奢華品味】鐘表展及名表薈萃9月舉行雲集全球頂級名表
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%
13:00 2023/08/30
【文青商機】K11 MUSEA 銷售創新高 較疫前急升120%
經濟數據表現 電子消費券 香港零售管理協會 經濟 政府統計處 香港 零售業銷貨額
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【印尼機遇】WeLab相信印尼機遇大 年輕人多且充滿希望 尊重當地文化添勝算
【印尼機遇】WeLab相信印尼機遇大 年輕人多且充滿希望 尊重當地文化添勝算
【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
【夜經濟】apm配合政府　即時起動夜市活動　預計人流升約20%
【物管商機】物管博覽瞄準大灣區市場　智慧物管方案需求增
【物管商機】物管博覽瞄準大灣區市場　智慧物管方案需求增
【香港零售】7月零售業銷貨額統計　市場預計銷貨值將增加18%
【香港零售】7月零售業銷貨額統計　市場預計銷貨值將增加18%
【香港零售】7月零售業表現不似預期　零售協會5項建議救市
【香港零售】7月零售業表現不似預期　零售協會5項建議救市
【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5%　稍低於市場預期
【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5%　稍低於市場預期
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款