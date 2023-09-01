【香港零售】分析師指夜市經濟幫助有限　零售協會：人手不足難延長營業時間

政府統計處發表最新的零售業銷貨額數字，7月零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，較去年同月上升16.5%，總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升14.0%，兩者均稍低於市場預計。有分析師指，港人外遊抵消了訪港旅客帶來的消費力，香港正面臨消費力流失的問題。香港零售管理協會亦指業界普遍人手不足，難以籍延長營業時間來增加收入。

【香港零售】港7月零售業總銷貨價值升16.5% 稍低於市場預期

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，雖然本月仍有低雙位數增長，但主要受去年的低基數影響，本港零售未算有太大改善。他指出，雖然7月較6月多了約80萬訪港旅客，但也有約70萬港人外遊，抵消了旅客帶來的消費增長。在港人的人均消費力較旅客高的情況下，香港實際正面對消費力流失的問題。

雖然政府正在推動夜市經濟，但他認為助力未必太大，夜市對增加訪港人數的幫助不大，而港人也未必會增加消費。他估計至少要等到明年美元轉弱、日圓轉強後，港人報復式外遊的趨勢才會稍緩，香港零售才會有比較好的表現。



大新銀行經濟研究及投資策略部認為，本港失業率已跌至疫情前歷史低位，市民收入或逐步改善，對整體零售業帶來支持。但樓市和股市表現疲弱，加上整體經濟有放緩跡象，市民短期內對大額消費可能會保持審慎，同時旅遊業復甦對零售業的刺激作用也似乎相對有限。內地加強推動國內消費，以及人民幣近月表現貶值等因素，也可能減低內地旅客訪港意欲。估計今年餘下時間零售銷售表現將大致穩健，但短期內或難以重上疫情前每月平均約400億元的規模。

零售業普遍欠缺1至2成人手

香港零售管理協會執行總監羅振邦表示，在7至8月的暑假期間，明顯見到港人外遊對零售市道的影響，4成會員公司指人流和消費額均下降。他指出，由於7月有第二期消費券發放，因此零售市道較好，預期8月會稍為回落。

對於近期政府在推動夜市經濟，羅振邦感謝各界為零售出謀獻策，但業界正面對人手不足的問題，普遍欠缺1至2成人手，僅能保持現有服務水平，難以延長營業時間。他樂見政府進一步增加可引入外勞的業務類別，但這只能是短期措施，認為長遠仍是做好業界培訓，吸引更多年輕人願意加入零售業。

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本報記者：李智賢

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