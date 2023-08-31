【香港保險業】上半年訪港內地客新造業務保費按年飈58倍　超疫前21%

保監局公布今年上半年香港保險業的臨時統計數字，承接著首季的強勁增長，加上持續受惠於去年同期基數偏低，今年上半年內地訪客的新造業務保費上漲至319億元，按年增58.1倍，亦較2019年同期錄得263億元多21%。

保監局續指，這反彈由終身壽險和危疾保障需求帶動，佔已發出保單份額89%，而有27%保費則涉及香港銀行機構提供的融資安排。此客戶群組購買的保單中約96%是以非整付方式支付（即非一筆過支付）。

保險業上半年毛保費總額按年跌1.4%

不過，保監局指，今年上半年保險業整體毛保費總額為2957億元，按年跌1.4%。今年上半年長期有效業務的保費收入總額為2,587億元，按年跌2.2%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為2,275億元（按年升3.1%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為127億元（下跌15.9%）；以及退休計劃業務，其供款為148億元（下跌41.1%），主要受到2022年同期有關退休計劃業務的個別交易所影響。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為1,554億元（上升4.4%）。

上半年，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,031億元（上升25.9%），由新造保單保費為964億元（上升32%）的個人人壽及年金（非投資相連）業務，以及新造保單保費為66億元（下跌22.6%）的個人人壽及年金（投資相連）業務組成。保險公司共發出約20,200份合資格延期年金保單，涉及保費13億元，佔個人業務總額1.3%。

一般業務方面，在今年上半年，一般保險業務的毛保費及淨保費分別為370億元（上升5.1%）和233億元（上升3.4%），已償付申索毛額則為152億元（上升11.3%），整體承保利潤由25億元降至15億元。

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編輯：胡學能