  • 30°C
香港時間 : 2023831日 (週四) 19:06
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港保險業】上半年訪港內地客新造業務保費按年飈58倍　超疫前21%

股市 18:36 2023/08/31

分享：

分享：

保監局公布今年上半年香港保險業的臨時統計數字，承接著首季的強勁增長，加上持續受惠於去年同期基數偏低，今年上半年內地訪客的新造業務保費上漲至319億元，按年增58.1倍，亦較2019年同期錄得263億元多21%。

保監局續指，這反彈由終身壽險和危疾保障需求帶動，佔已發出保單份額89%，而有27%保費則涉及香港銀行機構提供的融資安排。此客戶群組購買的保單中約96%是以非整付方式支付（即非一筆過支付）。

保險業上半年毛保費總額按年跌1.4%

不過，保監局指，今年上半年保險業整體毛保費總額為2957億元，按年跌1.4%。今年上半年長期有效業務的保費收入總額為2,587億元，按年跌2.2%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為2,275億元（按年升3.1%）；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為127億元（下跌15.9%）；以及退休計劃業務，其供款為148億元（下跌41.1%），主要受到2022年同期有關退休計劃業務的個別交易所影響。此外，給付保單持有人的申索和利益總金額為1,554億元（上升4.4%）。

上半年，長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1,031億元（上升25.9%），由新造保單保費為964億元（上升32%）的個人人壽及年金（非投資相連）業務，以及新造保單保費為66億元（下跌22.6%）的個人人壽及年金（投資相連）業務組成。保險公司共發出約20,200份合資格延期年金保單，涉及保費13億元，佔個人業務總額1.3%。

一般業務方面，在今年上半年，一般保險業務的毛保費及淨保費分別為370億元（上升5.1%）和233億元（上升3.4%），已償付申索毛額則為152億元（上升11.3%），整體承保利潤由25億元降至15億元。

相關文章：

【業績｜AIA】友邦：第2季訪港內地客新造業務價值按季增6成　新客比例亦增　料內地客南下投保趨勢持續

編輯：胡學能

保險公司 港股 毛保費 終身壽險
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【業績︱內房】世茂集團半年虧損擴至逾120億人幣　淨負債率急升至372.5%

下一篇文章

【中石油857】中石油：油價料於75至85美元區間波動　會研究及探討與沙特阿美的合作機會
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【綠色債券】新綠債傳快將推出　富途專家籲手緊族沽iBond換馬
【美股盤前】7月PCE物價指數公布前　道指期貨升120點（不斷更新）
【美股盤前】7月PCE物價指數公布前　道指期貨升120點（不斷更新）
【打風改機票】國泰航空傳將暫停明日下午至周六上午香港航班　國泰：豁免更改9月1日或9月2日往返香港機票手續費
【打風改機票】國泰航空傳將暫停明日下午至周六上午香港航班　國泰：豁免更改9月1日或9月2日往返香港機票手續費
【恒指夜期+北水】北水續錄逾28億淨流入　買中海油美團大手沽騰訊　恒指夜期跌42點（不斷更新）
【恒指夜期+北水】北水續錄逾28億淨流入　買中海油美團大手沽騰訊　恒指夜期跌42點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升167點　阿里美股高港2%（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台料周五凌晨掛8號波　夜期或提早收　 周五恐全日休市、中小學及幼稚園停課一天（不斷更新）
【打風消息︱蘇拉】天文台料周五凌晨掛8號波　夜期或提早收　 周五恐全日休市、中小學及幼稚園停課一天（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款