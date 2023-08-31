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英倫銀行承認高息或損英經濟 仍堅持通脹率降至2%目標

環球經濟金融 18:30 2023/08/31

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英倫銀行首席經濟學家皮爾（Huw Pill）周四（31日）承認，即使高利率可能損害英國經濟，英倫銀行仍然堅持將通脹率降至2%的目標。

英智庫倡青少年預設參與國民服務 下議院領袖支持 【下一頁】

皮爾於南非開普敦出席南非儲備銀行兩年一度的會議，表示借貸成本應維持在高位而非迅速下降，以壓低核心通脹率。

他強調利率要在足夠長的時間內保持足夠高的水平，才能將通脹率持續降至2%的目標。

市場憂慮英國經濟正處於衰退邊緣，皮爾承認英倫銀行抑制通脹期間，仍存在過度收緊貨幣政策的風險。

華禮仕辭任英防相 夏博思傳接任 【下一頁】

他認為既然政策處於限制性範圍，英倫銀行就可能做得太多，對就業和增長造成非必要損害。

但他重申核心通脹率仍頑固，代表通脹正因僱員加薪的第二輪影響而進一步加劇，因此英倫銀行需確保採取足夠措施，可將通脹率由現時的6.8%降至2%的目標水平。

英倫銀行本月3日加息至5.25厘，為連續第14次加息。市場預期英倫銀行下月加息至5.5厘的機會率為8成，並預期利率今年底前將達到5.75厘。

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責任編輯：鄭錦玲

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