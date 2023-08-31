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【業績速報】蒙牛中期純利30.2億 跌19.5% 維持全年收入中至高單位增長目標

股樓投資 18:16 2023/08/31

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蒙牛乳業（02319）宣布，截至今年6月底止，中期純利30.2億元（人民幣，下同），按年下跌19.5%；實現收入511.2億元，按年增長7.1%；毛利上升12.4%至196.3億元，毛利率升1.8個百分點至38.4%。不派發中期息。

蒙牛周四（8月31日）收報26.4元，上升5.6%，成交額7億元。

【延伸閱讀】【大行報告】建銀：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%【見下面

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集團首席財務官張平表示，維持全年收入錄得中至高單位數的預測、營運淨利潤率料錄得50個基點增長。由於今年全年原奶價格下跌，令成本下降，加上部分產品結構產生變化，利好整體盈利表現。

按業務分布，液態奶收入416.4億元，按年5.1%，佔總收入81.5%；冰淇淋收入43.1億元，增長10.5%，佔總收入8.4%；奶粉收入18.9億元，增長持平，佔總收入3.7%；奶酪收入22.6億元，增長3.1倍，佔總收入4.4%。

期內，蒙牛於全國共設有生產基地45個，並設在印尼2個、澳洲2個及新西蘭1個生產基地，年產能合共為 1,360萬噸，增長5.3%。

【延伸閱讀】【大行點睇】時富：港鐵受惠客流及零售利潤增長 料派息穩增長 目標價41元

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    記者：李兆明

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    奶粉 蒙牛乳業（02319） 純利 營業額 港股 中國

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