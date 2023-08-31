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華麗海灣酒店新開業 長期住宿計劃

都會情報 17:30 2023/08/31

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「華麗海灣酒店」已於2023年8月正式開業, 現呈獻長期住宿計劃，月租計劃包電煮設備及廚櫃，水電費，房內 Wi-Fi 上網服務，超值餐飲套餐，免費使用游泳池及健身室，免費酒店穿梭巴士服務，客房清潔服務每週一次。酒店提供月租開放式山景客房(港幣 $14,800 起) 及 1 房 1 廳海景套房(港幣$22,800 起) ，已含加一服務費。 

「華麗海灣酒店」的設計以優雅、簡約和貼心為本。酒店位處荃灣青山公路123號，把壯麗及迷人日落景色盡收眼底，寧靜和開揚的舒適環境，讓您遠離喧囂都市生活，為身體增添活力。餐飲方面，結合中、西美食佳餚，特別推介多款東南亞美饌，任君選擇。 

酒店樓高12層，提供435間寬敞舒適的開放式單位及套房，面積300平方呎至450平方呎。設施方面，備有健身室、半室外游泳池, 保證您能享受無憂無慮的住宿體驗。再者，酒店四通八達，距離港鐵荃灣站及荃灣西站僅9分鐘車程。熱誠歡迎大家到來享受我們為你們準備好的各種尊貴禮遇及超凡服務。

華麗海灣酒店 
香港荃灣青山公路 123 號 
訂房電話 : 2945 1111 
網頁 : www.grandbayview.com 
電郵 : rsvn@grandbayview.com 

(特約)

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