華為於香港首推Smart Charger充電樁  綠色創新技術助低碳城市發展

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第三屆「國際物業管理及採購博覽」（下称「物管展」）於8月30日至9月1日在香港會議展覽中心舉辦。華為香港數字能源（下称「華為」）首次参展，帶來最新智能電動車充電樁、智能能源控制器、智能组串式储能系统等數字能源產品，並首次面向香港發布全新充電樁——Smart Charger。作為綠色屋苑場景的重要實踐，該產品結合光（太陽能）、儲（儲電）、充（電動車充電），冀實現本港家庭綠色用能結構轉變，推動綠色能源在社區中的應用，構建能源集約屋苑，助力香港打造綠色低碳宜居城市，共同構建更美好的綠色智能世界。
華為推新品充電樁 引領充電方式綠色革新
展會開幕當日，華為受邀參與由香港物業管理公司協會有限公司（HKAPMC）舉辦的研討會，並發布新品智能充電樁Smart Charger。華為香港數字能源業務部首席技術官梁以文先生以「推動低碳可持續發展 創建更美好更綠色未來 - 智能充電樁及儲能系統」為主題，分享華為最新智能充電樁技術，正式宣布於香港市場推出智能充電樁。
據介紹，華為新一代充電樁引入一體化管理理念，用戶可透過APP集中管理充電模式、狀態及授權，操作更簡便。新品不僅可自由切換綠電、定時充電等多種模式，提升光伏自耗率，亦可靈活預約充電起始時間，更適配不同車型提供多用充電線，提高充電便利性。本次發布的交流Smart Charger支持快速充電，最高可達7.4kW（單相）或22kW （三相）。值得一提的是，直流液冷超級充電樁也會於今年10月在香港推出。該最新技術能做到一秒充電一公里，可以在一杯咖啡的時間內完成充電，令用戶擁有更加輕鬆、愉快的充電體驗。
香港特區政府早前推出「EV屋苑充電易資助計劃」，幫助私人住宅大廈停車場安裝電動車輛充電設備。目前，電動出行產業仍面臨充電設施數量不足、生命週期短、用戶充電體驗差等挑戰，需建設高質量的充電基礎設施。長期以來，華為致力於研發更快速、更便捷的電動車輛充電技術。是次發布智能充電樁新品，希望為本港用戶帶來更智能、更方便、更綠色和更快的充電體驗。未來，華為將堅持數字技術創新，加速可再生能源發展，打造領先的綠色產品與解決方案，持續推動產、學、研交流合作，共同推動香港綠色低碳發展。
華為展出多項綠色智慧產品，助力香港低碳轉型
作為物業管理領域專業人士和創新科技開發商的交流平台，展會邀得香港特區政府、企業及教育等各界代表，共同探討先進技術如何助力物管行業，滿足市場龐大的質素提升及迭代需求。展會期間，華為面向家庭用能、大型數據中心、關鍵供電等場景展示創新綠色解決方案及關鍵產品。其中，家庭能源管理系統能夠同時滿足家庭綠電、儲能設備等需求、透過AI實現能源調優。未來，華為將持續攜手客戶、夥伴，融合電子電力和數字技術，為香港智慧城市建設提供綠色源動力，打造可持續、智慧之城。
關於華為
華為是全球領先的ICT（資訊與通信）基礎設施和智能終端機提供商，致力於把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智慧世界。我們在通信網絡、IT、智能終端機和雲服務等領域為客戶提供有競爭力、安全可信賴的產品、解決方案與服務，與生態夥伴開放合作，持續為客戶創造價值，釋放個人潛能，豐富家庭生活，激發組織創新。華為堅持圍繞客戶需求持續創新，加大基礎研究投入，厚積薄發，推動世界進步。華為成立於1987年，是一家由員工持有全部股份的民營企業，目前擁有20.7萬員工，業務遍及170多個國家和地區。欲了解更多詳情，請參閱華為官網：https://www.huawei.com
(特約)