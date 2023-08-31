華為於香港首推Smart Charger充電樁  綠色創新技術助低碳城市發展

第三屆「國際物業管理及採購博覽」（下称「物管展」）於8月30日至9月1日在香港會議展覽中心舉辦。華為香港數字能源（下称「華為」）首次参展，帶來最新智能電動車充電樁、智能能源控制器、智能组串式储能系统等數字能源產品，並首次面向香港發布全新充電樁——Smart Charger。作為綠色屋苑場景的重要實踐，該產品結合光（太陽能）、儲（儲電）、充（電動車充電），冀實現本港家庭綠色用能結構轉變，推動綠色能源在社區中的應用，構建能源集約屋苑，助力香港打造綠色低碳宜居城市，共同構建更美好的綠色智能世界。

▲ 華為參與第三屆「國際物業管理及採購博覽」展出多項綠色數字能源創新技術及產品。

華為推新品充電樁 引領充電方式綠色革新



展會開幕當日，華為受邀參與由香港物業管理公司協會有限公司（HKAPMC）舉辦的研討會，並發布新品智能充電樁Smart Charger。華為香港數字能源業務部首席技術官梁以文先生以「推動低碳可持續發展 創建更美好更綠色未來 - 智能充電樁及儲能系統」為主題，分享華為最新智能充電樁技術，正式宣布於香港市場推出智能充電樁。

▲ 華為香港數字能源業務部首席技術官梁以文先生發布華為智能充電樁。

據介紹，華為新一代充電樁引入一體化管理理念，用戶可透過APP集中管理充電模式、狀態及授權，操作更簡便。新品不僅可自由切換綠電、定時充電等多種模式，提升光伏自耗率，亦可靈活預約充電起始時間，更適配不同車型提供多用充電線，提高充電便利性。本次發布的交流Smart Charger支持快速充電，最高可達7.4kW（單相）或22kW （三相）。值得一提的是，直流液冷超級充電樁也會於今年10月在香港推出。該最新技術能做到一秒充電一公里，可以在一杯咖啡的時間內完成充電，令用戶擁有更加輕鬆、愉快的充電體驗。

香港特區政府早前推出「EV屋苑充電易資助計劃」，幫助私人住宅大廈停車場安裝電動車輛充電設備。目前，電動出行產業仍面臨充電設施數量不足、生命週期短、用戶充電體驗差等挑戰，需建設高質量的充電基礎設施。長期以來，華為致力於研發更快速、更便捷的電動車輛充電技術。是次發布智能充電樁新品，希望為本港用戶帶來更智能、更方便、更綠色和更快的充電體驗。未來，華為將堅持數字技術創新，加速可再生能源發展，打造領先的綠色產品與解決方案，持續推動產、學、研交流合作，共同推動香港綠色低碳發展。

華為展出多項綠色智慧產品，助力香港低碳轉型



作為物業管理領域專業人士和創新科技開發商的交流平台，展會邀得香港特區政府、企業及教育等各界代表，共同探討先進技術如何助力物管行業，滿足市場龐大的質素提升及迭代需求。展會期間，華為面向家庭用能、大型數據中心、關鍵供電等場景展示創新綠色解決方案及關鍵產品。其中，家庭能源管理系統能夠同時滿足家庭綠電、儲能設備等需求、透過AI實現能源調優。未來，華為將持續攜手客戶、夥伴，融合電子電力和數字技術，為香港智慧城市建設提供綠色源動力，打造可持續、智慧之城。

關於華為

華為是全球領先的ICT（資訊與通信）基礎設施和智能終端機提供商，致力於把數字世界帶入每個人、每個家庭、每個組織，構建萬物互聯的智慧世界。我們在通信網絡、IT、智能終端機和雲服務等領域為客戶提供有競爭力、安全可信賴的產品、解決方案與服務，與生態夥伴開放合作，持續為客戶創造價值，釋放個人潛能，豐富家庭生活，激發組織創新。華為堅持圍繞客戶需求持續創新，加大基礎研究投入，厚積薄發，推動世界進步。華為成立於1987年，是一家由員工持有全部股份的民營企業，目前擁有20.7萬員工，業務遍及170多個國家和地區。欲了解更多詳情，請參閱華為官網：https://www.huawei.com



(特約)