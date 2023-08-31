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【鼓勵生育】呢間銀行聽日開始 將員工有薪侍產假及領養假增加至20個星期 ! 網民 : 生完有幾多假期都補唔返 ?

理財智慧 17:44 2023/08/31

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銀行福利優厚，加上各行各業搶人才的情況下。渣打銀行（香港）有限公司（「渣打香港」）宣佈，由明日開始將僱員有薪侍產假及領養假由現時兩個星期增加至20個星期，與現行的有薪產假看齊，以推動家庭友善及共融的企業文化，亦即領養同樣可以享有長達20星期的假期。

這項新政策對於家庭友善和共融的企業文化推動具有重要意義，20個星期的有薪侍產假和領養假，使得員工能夠有更充裕的時間陪伴新生兒或領養的孩子，同時減輕了他們在工作和家庭之間的壓力。

其實，渣打香港早在2017年就已經將有薪產假增加至20個星期，為當時本地市場首批大幅增加育兒假的僱主之一。這項政策的實施，不僅符合法定要求的14星期，亦向員工傳達渣打對於家庭價值和員工福祉的重視。

除了這樣，渣打香港亦有推出靈活工作安排政策，為員工提供更多的彈性工作選擇，包括在家工作或彈性工作時間，幫助員工更好地平衡工作和家庭責任，提高工作效率和生活品質。求職者在求職時除了薪金的升幅外，亦應該將各項福利計算在內，最近渣打亦有招聘各類人才，有興趣的讀者可以留意官方網站。

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    責任編輯：陳玉蓮

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