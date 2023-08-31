▲ 【業績】「周杰倫概念股」巨星傳奇半年少賺一成 不派中期息

「周杰倫概念股」巨星傳奇 （06683） 公布中期業績。巨星傳奇半年公司擁有人應佔溢利1302.7萬元（人民幣，下同），按年減少10.2%，經調整純利2500萬元，升16.8%，每股盈利0.03元，不派息。

期內，收入約1.5億元，按年增長21.1%，毛利約9270萬元，升24.8%。毛利率為61.2%，增長1.8個百分點。

其中， 新零售業務繼續為集團的最大業務分部，相關收入為8870萬元，跌3.6%，大部分收入來自其旗艦產品魔胴咖啡的銷售。魔胴咖啡所得收入為5280萬元，跌25.6%，佔新零售業務收入的59.5%。

至於IP創造及營運業務收入6270萬元，增長90%。集團持續與劉畊宏及王姵云合作。此外，進一步提升其明星IP組合，包括與陳法蓉的藝人經紀公司訂立合作協議，及與孫耀威的藝人經紀公司訂立諒解備忘錄。

展望未來，集團將持續豐富其核心產品、媒體內容及明星組合，以鞏固其獨特的IP賦能業務模式。於媒體內容創造方面，集團一直參與製作兩檔主要IP節目，包括由周杰倫主演的真人秀節目周遊記第二季；及樂來樂快樂，一檔以庾澄慶先生為中心的音樂脫口秀節目，均預計將於下半年播出。

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責任編輯︰梁浩碩