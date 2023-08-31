【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】法國年度盛大越野跑賽事展開 305港人UTMB角逐理想成績

法國環勃朗峰超級越野耐力賽(UTMB)在這個星期進行，多個系列賽已陸續展開，其中曾小強在153公里TDS比賽以23小時26分31秒完成，為亞洲首名跑手衝線，總排名第19；PTL300公里比賽受惡劣下雪天氣影響，三隊香港隊僅餘林成業（火車）、曾進傑（鷹鷹）及羅楚健所屬的UFO隊繼續賽事，預計於星期六完成。

▲ 曾小強成為今屆TDS亞洲第一人（左），旁為支援小強的越野跑手黃浩聰。（相片來源：黃浩聰facebook專頁）

壓軸的UTMB將會在法國當地時間明天(9月1日）下午六時開賽，焦點跑手包括「戰神」楊志成、張敏怡、Angie Yan等；同日早上九點有CCC比賽，焦點跑手有曾留港一段時間的日本跑手城武雅、梁康翹Kimmy及澳門張盈Vivi等，而小弟有幸參與CCC，亦是我第一個海外山賽，希望能順利完成。

一場來到UTMB比賽起點及終點聖地Chamonix，當然要為CCC去試試路，分別試了頭段意大利Courmayeur起點往海拔2600米高的第一個檢查站Tête de la Tronche，以及最終檢查站La Flégère往Chamonix終點一段。

CCC頭段除了Courmayeur市集內頭段較平之外，之後是一直向上不斷的上山路，但由於比賽有不少人參加，相信大家都會在「可跑就跑」下盡力搶佔前列位置，以免之後在較窄的山路上「塞車」影響自己本身步伐。然而要突圍而出，在這難度不低的上山路段，亦需要很大力氣，9公里多攀升近1400米，但上到最高點就已完成近10%的距離及20%的攀升，可以暫時舒一口氣。

▲ CCC比賽開頭是較廣闊的上山馬路。

▲ 其後路段較陡峭及狹窄。

▲ CCC比賽路段以此紅色絲帶作識認，以免跑手迷路。

▲ 高山美景心曠神怡。

▲ 近Tête de la Tronche頂峰有多頭牛兒吃草，景色怡人。

明年若希望提早試路的朋友可在Chamonix乘坐巴士前往，車程約45分鐘，但小弟今次來回兩程都有塞車情況，主要是來往法國及意大利的另一隧道出現山泥頃瀉，令大部分車輛使用來往法國Chamonix及意大利Courmayeur的Mont-Blanc隧道，回程更用了兩小時以上。

▲ Courmayeur巴士站一帶是今次UTMB CCC的起點。

至於UTMB及CCC比賽最尾一段，可以由終點Chamonix到La Flégère來回，這就可以同時練習上山及落山，亦是一眾參加比賽跑友的熱門練習地點，來回約14公里左右，攀升近900米，若想只練落山衝線亦可選擇乘坐纜車到La Flégère，但單程就已需要17.5歐元，一點也不便宜呢！

▲ 前往La Flégère的纜車站。

▲ 難得與「戰神」楊志成一起在La Flégère操山。

這個落山路段較多大小不一的尖石，一不留神隨時被絆倒，有點像香港的龍門郊遊徑，因此需要集中精神，大部份以20小時為目標的CCC參賽者估計需要在夜間時分衝過這一段，難度亦相應提高。

▲ UTMB及CCC比賽最後前往終點Chamonix的落山路段。

與不同地區馬拉松一樣，UTMB大會特別設有Ultra-trail Village，供選手購買不同的比賽紀念服飾，以及在比賽前增添裝備，越野跑的品牌應有盡有，眼見不少參賽的朋友都買得不亦樂乎，大破慳囊！

▲ UTMB Ultra-trail Village。

▲ 大會特別為每組比賽設有指定T恤，列有各參賽者的名字。

▲ 當然不會少了大眾熟悉的越野跑品牌。

▲ 參賽者比賽前須在Village旁邊取號碼布。

▲ 帶上比賽專用手帶。

這幾天Chamonix愈來愈熱鬧，四處可見精英跑手加緊練習，亦有不同比賽的跑手衝線，圍觀或經過的市民都毫無吝嗇拍掌致以敬意，氣氛高漲，這刻小弟亦很期待衝線一刻，參加比賽的305名香港朋友，一齊加油啊！

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍。

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