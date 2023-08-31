浪琴園1950萬易手　創7年同類新低　2018年貨蝕逾500萬

樓市持續調整，個別豪宅買家趁機物色筍盤。美聯物業方富義說，大潭浪琴園為1座高層B室，實用面積1,077平方呎，兩房間隔，望海景，日前連一個車位，以1,950萬元易手，實用呎價約18,106元，創屋苑同類型質素單位的呎價及金額近7年新低。

資料顯示，原業主於2018年6月以約2,460萬元購入物業，持貨5年，未計交易雜項成本，帳面蝕讓約510萬元，物業期內貶值約20.7%。

值得留意的是，屋苑對上一宗同類質素單位成交於今年3月錄得，當時一個1座高層B室，實用面積約1,077平方呎，以約2,380萬元易手。換句話說，短短5個月，同類型單位有約430萬元折讓，即平了約18%。

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