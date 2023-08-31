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【香港經濟】本港7月零售總銷貨價值升16.5%　遜市場預期兼升幅放緩

宏觀解讀 17:05 2023/08/31

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【香港經濟】本港7月零售總銷貨價值升16.5%　遜市場預期兼升幅放緩

政府公布，7月零售業總銷貨價值的臨時估計為330億元，按年升16.5%，遜預期的升18%，首七個月總銷貨價值的臨時估計升20.1%。此外，6月總銷貨價值的修訂估計，較去年同期增19.5%。

政府發言人表示，在訪港旅客人數上升和消費氣氛正面下，零售業總銷貨價值在七月按年繼續明顯上升。同時，未來數月訪港旅遊業復蘇應繼續利好零售業，勞工市場情況改善和政府各項支持消費的措施也會有幫助。

7月份網上銷售佔6.8%

在7月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔6.8%。網上銷售價值的臨時估計為23億元，按年升1.4%，惟首七個月合計的臨時估計價值下跌5.1%。

扣除其間價格變動後，7月的總銷貨數量的臨時估計，按年升14%。6月的總銷貨數量的修訂估計，較去年同期上升17.4%。首七個月的總銷貨數量的臨時估計則上升18.2%。

珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷售貨值升近2成

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，若按年比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升19.8%。

其次為其他未分類消費品（銷貨價值上升22.7%）；服裝（上升34.3%）；百貨公司貨品（上升25.6%）；食品、酒類飲品及煙草（上升3.1%）；電器及其他未分類耐用消費品（上升6.0%）；藥物及化妝品（上升45.7%）；汽車及汽車零件（上升10.0%）；傢具及固定裝置（上升2.7%）；鞋類、有關製品及其他衣物配件（上升44.9%）；書報、文具及禮品（上升43.2%）；中藥（上升45.5%）；以及眼鏡店（上升36.2%）。

相關文章：

【香港經濟】本港6月份零售業總銷貨價值臨時估計升19.6%　珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷售貨值升64.3%

記者：伍鍵文

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