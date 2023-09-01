【劉‧住保鮮期@iM網欄】 香港中廚師協會出版 46位大廚的秘笈《傳承》

早前出席香港中廚師協會的周年晚宴，當晚絕對是中廚業界盛事，匯聚一眾業界翹楚、從業員、名廚、名人和美食KOL，氣氛非常熱鬧。精緻的美酒佳餚和豐富的抽獎禮物，令在場人士無比興奮。但筆者印象最深刻兼愛不釋手的，卻是協會聯合46位中菜行政總㕑，破天荒協力出版的《傳承》一書。

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香港中廚師協會於2004年成立，他們的宗旨是提升中餐廚師的廚德、廚藝及廚政，推動中餐業發展，傳承中國飲食文化。今次協會開創先河，集合46位行政總廚齊心合力創作食譜書《傳承》，他們無私地公開自己拿手菜式的食譜，與一眾同業和公眾人士分享，實屬難能可貴。而且由動員、商談、製作、以致出品，都只是用了四個月的時間。真是一呼百應，齊心就事成。

在46位行政總廚當中，有接近20位擁有40年或以上廚藝經驗的行政總廚，他們位位功力深厚，在書中分享拿手菜式的製作方法，同時更奉上名廚秘訣（即烹調貼士），非常實用。讓我舉一個例子，讀者有否覺得浸發海參是一件非常麻煩的事，但資深名廚尹達剛在書中便分享如何處理海參。原來可以一次過浸發大量海參，發透啤水後，每條海參以保鮮紙包妥放入冰格，終年可用。使用前再浸泡清水，讓它自然回漲，參體飽滿後，可參照書中方法烹調，先燜好雞湯入味， 上碟前加入鹹味，海參便不會縮小。這些名廚秘技，學懂了真是終身受用。

書中也有𣎴少筆者認識又相對年輕的大廚，好像是美麗華集團唐述的營運及廚藝總監周世鞱，以及香港JW萬豪酒店萬豪金殿中餐行政總廚鄧嘉濠。無獨有偶，除以上兩位大廚外，前怡東酒店怡東軒行政總廚饒璧臣，亦即是協會的財務總監，三位都是中華廚藝學院大師級中廚師課程的畢業生。要入讀這大師級課程必須具備不少於十二年廚務工作管理經驗、獲有關專業團體推薦，並持有認可的食物衞生及安全相關證書。而且學院對學生的質素有高要求，每屆收生的人數都不多，所以畢業生們均具備廚務專業知識、食物科學與飲食文化理論及廚藝操作能力，也可以說是新一代文武兼備的大廚。他們在書中分享的食譜分別是「玉鱗魚躍逐金波」、「金錢玉透」和「杏仁濃湯煎花膠」，名字和菜式都同樣吸引。（圖6至11）

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無論46位大廚們的年資是深是淺，《傳承》一書就是記載了香港頂級名廚做菜的心思和創意，同時記載著中國飲食的傳統手藝和代代相傳的美意。它是一本非一般的食譜，絕對值得美食愛好者珍藏。

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作者劉泳錡_簡介： 曾任酒店餐飲人才培訓機構、跨國美妝公司和旅遊景點的人妻高管，在職場上喜以新鮮事物和原創作品吸金拎獎。但近年眼見職埸友好賺到金，離任後卻紛紛以金養病。所以決定要發掘多元方法去保鮮健康，提升心情和生活質素，有興趣大家都可以一起留住保鮮期。

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